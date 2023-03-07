В США призвали пересмотреть число ядерных боеголовок из-за Китая

Джон Болтон считает, что теперь США должны учитывать как «ядерного противника» не только Россию, но и Китай. Поэтому Вашингтон должен пересмотреть число своих ядерных боеголовок, а потом переходить к дипломатии в этом вопросе

Джон Болтон (Фото: Serg Glovny / ZUMA Press / Global Look Press)

США из-за увеличения числа «ядерных противников» должны оценить необходимую величину числа ядерных боеголовок, написал в статье для The Washington Post бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

По его мнению, после решения президента Владимира Путина о приостановлении участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) Вашингтону следует признать, что теперь, помимо Москвы, его ядерным противником является и Пекин. В этой связи «биполярный мир соглашений о ядерных вооружениях» уходит в прошлое, считает Болтон.

«Вашингтон должен решить фундаментальные вопросы о том, насколько велики должны быть ядерные активы США, чтобы противостоять двум противникам. Было бы самоубийством утверждать, что Соединенные Штаты могли бы обойтись со всеми тремя странами с равным количеством боеголовок», — пишет он.

Экс-советник добавил, что Вашингтону придется учитывать и то, что КНДР и Иран, «стремящиеся создать ядерное оружие», склонны считать Россию и Китай союзниками, а США и их партнеров — врагами.

В этой связи, утверждает Болтон, Соединенные Штаты сначала должны пересмотреть количество своих ядерных боеголовок, а затем заниматься дипломатией по вопросу ядерного оружия.

О приостановлении участия России в ДСНВ Путин объявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. Глава государства отметил, что Москва сейчас не может проводить полноценные инспекции в рамках этого договора. Путин также увязал это решение с ситуацией на Украине и удивился желанию США посещать российские оборонные объекты.

Вашингтон счел решение Путина ошибочным и безответственным и выразил готовность к диалогу, чтобы устранить существующие проблемы.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году. Соглашение сроком на 10 лет начало действовать в 2011 году, затем его продлили до 2026 года. Согласно нему стороны, в частности, обязались иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок. Кроме того, устанавливалось ограничение на число межконтинентальных ракет (МБР) и их пусковых установок и т. д.

Китай, обладающий ядерным оружием, не предоставляет информации о нем. В начале февраля американские военные сообщили конгрессу, что КНР обогнала США по числу наземных пусковых установок МБР. По их количеству Вашингтон все еще превосходит Пекин, уточнили военные, поскольку многие китайские пусковые установки пусты.



По данным Пентагона, сейчас у Китая около 400 ядерных боеголовок, к 2035-м страна намерена увеличить их число до 1,5 тыс.