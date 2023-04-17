Песков назвал «не столь радужными» перспективы зерновой сделки

Пресс-секретарь президента признал, что ситуация с соглашением об экспорте российского зерна не улучшается

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Ситуация с исправлением положения дел с выполнением второй части зерновой сделки, которая предусматривает экспорт российских удобрений, «не имеет тенденции к улучшению». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В этой связи перспективы продления зерновой сделки Песков назвал «не столь радужными».

С момента заключения зерновой сделки в Москве неоднократно заявляли о том, что настаивают на выполнении условий, касающихся поставок российских удобрений в рамках этого соглашения. Тем не менее в середине марта Россия согласилась на его продление. Дмитрий Песков объяснил этот шаг «жестом доброй воли» со стороны Москвы.

«Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были. Поэтому в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге, поэтому в целом, конечно, условия для продления такие относительные, но это своего рода, конечно, жест доброй воли», — объяснил пресс-секретарь президента.

В конце марта Владимир Путин заявил, что если Россия через 60 суток решит не продлевать зерновую сделку, она направит зерно в Африку бесплатно. «Почти 45% ушло в сытые европейские страны, несмотря на то что вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран. <...> Если мы все же примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за все предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — сказал глава государства.