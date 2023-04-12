Кремль усомнился в перспективах продления зерновой сделки

Срок действия зерновой сделки истекает 18 мая. В Кремле утверждают, что половина соглашения до сих пор не выполнена

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Перспективы продления зерновой сделки «не такие уж хорошие», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Это связано с тем, что половина условий до сих пор не работает.

«Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, так как половина этой сделки не работала и не работает до сих пор. У представителей ООН не все получается. Никакая сделка не может стоять на одной ноге… Если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие», — заявил Песков.

Зерновое соглашение Россия, Украина, Турция и ООН (последние две как посредники) заключили в прошлом июле. Часть договоренностей («Черноморская зерновая инициатива») касалась вывоза зерна с Украины, другая (меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН) — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Договор истек 18 ноября прошлого года и был автоматически продлен на 120 дней, до 18 марта, в отсутствие возражений какой-либо стороны. 18 марта сделку продлили еще на 60 дней, до 18 мая.

Российская сторона не раз заявляла, что часть соглашения, связанная с разблокировкой российского экспорта, не выполняется. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что страна «не экспортировала ни одного зернышка». Кроме того, Москва обвиняет Запад в поставках зерна с Украины не в беднейшие страны, а в Европу.

Небензя предупреждал, что за два месяца, на которые была продлена сделка, Запад должен «при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт». От этого будет зависеть дальнейшая судьба соглашения, подчеркивал он.