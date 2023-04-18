Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 89,66 (-0,5) Инвестиции, 17 апр, 16:56 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,12) Инвестиции, 17 апр, 16:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:55
G7 назвала неприемлемой «угрозу» разместить ядерное оружие в Белоруссии Политика, 06:54
G7 заявила о планах блокировать активы России до конца конфликта с Киевом Политика, 06:42
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке Общество, 06:31
Власти решили отказаться от «кнопки отказа» в рекомендательных сервисах Технологии и медиа, 06:03
Российская армия нанесла групповой удар по ВСУ в районе Северска Политика, 05:58
Блинкен обсудил беспорядки в Судане с командирами армии и спецназа Политика, 05:50
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Китай улучшил темпы роста ВВП в первом квартале года Экономика, 05:46
Посол заявил, что США забывают о рисках глобального конфликта из-за Киева Политика, 05:24
Маск сообщил о планах запустить альтернативу ChatGPT для поиска правды Технологии и медиа, 05:06
11 человек погибли в результате пожара на заводе в Китае Общество, 05:00
ТАСС узнал о списании неатомной подводной лодки из-за дорогого ремонта Политика, 04:43
Офицера Генштаба осудили за просьбу дать взятку cтиральной машиной Bosch Общество, 04:27
Глава МИД не согласился с оценкой США бразильской позиции по Украине Политика, 03:50
Война санкций ,  
0 

G7 заявила о планах блокировать активы России до конца конфликта с Киевом

G7: российские активы останутся заблокированными до завершения конфликта на Украине
Активы России, которые заблокированы странами G7, останутся в таком состоянии до завершения конфликта на Украине, заявили главы МИД «Большой семерки». Россия называла заморозку своих активов на Западе воровством
Главы МИД стран G7
Главы МИД стран G7 (Фото: Reuters)

Страны G7 будут держать российские активы заблокированными до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел государств после встречи в Японии.

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб», — говорится в заявлении «Группы семи».

Кроме того, страны «Большой семерки» планируют ужесточать санкции против России, контролировать их соблюдение и не давать третьим странам «подрывать» действующие ограничения. G7 вновь призвала другие государства «прекратить помощь России» в конфликте.

В заявлении также указано, что страны группы намерены усилить координацию «для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами» и будут принимать меры против тех, кто финансирует боевые действия.

В феврале прошлого года глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что Россия из-за санкций США, стран ЕС и других государств лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов: из общего объема в $640 млрд около $300 млрд оказались недоступны.

На Западе изучают различные способы того, как поступить с заблокированными российскими активами. В том числе рассматривалась возможность их конфискации с дальнейшей передачей Украине. В ЕС относительно такого решения пришли к выводу, что эти активы в тот или иной момент придется вернуть Москве. В США продолжают рассматривать возможность передачи замороженных средств на восстановление Украины.

Читайте на РБК Pro
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Как превратить тревогу из врага в помощника
Как подружить скрипты и эмпатию, чтобы начать продавать
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что любые варианты легитимизации «бандитских действий коллективного Запада» по блокировке и конфискации российских активов незаконны.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
российские активы блокировка G7 Украина
Материалы по теме
Кремль оценил «отрезвляющие» выводы Евросоюза по российским активам
Политика
Le Soir узнала, что Бельгия заработала €625 млн на российских активах
Политика
NYT сообщила, почему Запад не решается конфисковать российские активы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter