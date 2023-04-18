G7 заявила о планах блокировать активы России до конца конфликта с Киевом

Активы России, которые заблокированы странами G7, останутся в таком состоянии до завершения конфликта на Украине, заявили главы МИД «Большой семерки». Россия называла заморозку своих активов на Западе воровством

Главы МИД стран G7 (Фото: Reuters)

Страны G7 будут держать российские активы заблокированными до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел государств после встречи в Японии.

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб», — говорится в заявлении «Группы семи».

Кроме того, страны «Большой семерки» планируют ужесточать санкции против России, контролировать их соблюдение и не давать третьим странам «подрывать» действующие ограничения. G7 вновь призвала другие государства «прекратить помощь России» в конфликте.

В заявлении также указано, что страны группы намерены усилить координацию «для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами» и будут принимать меры против тех, кто финансирует боевые действия.

В феврале прошлого года глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что Россия из-за санкций США, стран ЕС и других государств лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов: из общего объема в $640 млрд около $300 млрд оказались недоступны.

На Западе изучают различные способы того, как поступить с заблокированными российскими активами. В том числе рассматривалась возможность их конфискации с дальнейшей передачей Украине. В ЕС относительно такого решения пришли к выводу, что эти активы в тот или иной момент придется вернуть Москве. В США продолжают рассматривать возможность передачи замороженных средств на восстановление Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что любые варианты легитимизации «бандитских действий коллективного Запада» по блокировке и конфискации российских активов незаконны.