Порошенко в обращении к нации попросил поддержать его на выборах

Порошенко в обращении к нации попросил поддержать его на выборах

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан поддержать его во втором туре выборов главы государства, который пройдет 21 апреля. Трансляция обращения велась на его странице в Facebook.

По словам Порошенко, он допустил много тактических ошибок, но не ошибся в государственной стратегии. Главными достижениями периода его президентства он назвал договор об ассоциации с ЕС, безвизовый режим и «международную коалицию в поддержку Украины».

«Я не идеален, но прошу вашей поддержки 21 апреля», — заявил он.

Ранее Порошенко говорил, что у него есть хороший шанс победить во втором туре. По словам главы государства, его поддержка растет в отличие от оппонента.

По результатам первого тура Порошенко набрал 15,95% голосов, шоумен Владимир Зеленский — более 30%.