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Выборы на Украине ,  
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Порошенко попросил украинцев не дать превратить страну в Малороссию
Порошенко обратился к гражданам перед вторым туром выборов главы государства. Он попросил избирателей думать о стране, а не о кандидатах
Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко обратился к нации перед вторым туром выборов главы государства. Он раскритиковал своего оппонента шоумена Владимира Зеленского и назвал качества, которые, по его мнению, необходимы для главы государства. Видеоролик опубликован на странице Порошенко в Facebook.​

«Когда придете на избирательные участки, не думайте про Зеленского. И про Порошенко тоже не думайте. Думайте про Украину. Как в 2014 году вы остановили Новороссию, так теперь я прошу вас не допустить превращения Украины в Малороссию», — сказал действующий президент.

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По словам Порошенко, если Украину возглавит неопытный новичок, для президента России Владимира Путина не составит труда переиграть его на дипломатическом и политическом фронтах. Стране нужен лидер, способный противостоять Путину и срывать его планы, рассуждает Порошенко. Этот человек должен уметь общаться с мировыми лидерами на одном языке и разбираться в «хитросплетениях» дипломатии, добавил действующий президент.

«За пять лет Путин не достиг ни одной своей стратегической цели по Украине. Пытался атаковать нас с фронта и подорвать с тыла. Ничего у него не получилось. Он жаждет реванша», — заявил Порошенко.

Украинский лидер также заявил, что в программе его оппонента нет «ни слова о Евросоюзе». По словам Порошенко, за Зеленского агитируют как лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир Жириновский, так и некоторые украинские олигархи.

«План одного из них в случае победы Зеленского — вернуть себе Приватбанк», — сказал Порошенко. В случае если это произойдет, стране будет грозить дефолт, считает он.

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«Пятилетнее президентство — это не комедия, которую можно переключить на любом эпизоде, когда уже стало не смешно. И не фильм ужасов, который легко остановить, если уж совсем страшно», — добавил действующий президент.

В заключении своего обращения Порошенко заявил, что Украина находится на распутье и либо продолжит движение к НАТО и ЕС, либо будет медленно возвращаться в «сферу российского влияния».

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В первом Порошенко набрал 15,95%, Зеленский — 30,24% голосов.

Авторы: Константин Нагаев, Евгений Калюков
Теги: Петр Порошенко, выборы президента
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