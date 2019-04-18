Порошенко попросил украинцев не дать превратить страну в Малороссию

Порошенко обратился к гражданам перед вторым туром выборов главы государства. Он попросил избирателей думать о стране, а не о кандидатах

Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко обратился к нации перед вторым туром выборов главы государства. Он раскритиковал своего оппонента шоумена Владимира Зеленского и назвал качества, которые, по его мнению, необходимы для главы государства. Видеоролик опубликован на странице Порошенко в Facebook.​

«Когда придете на избирательные участки, не думайте про Зеленского. И про Порошенко тоже не думайте. Думайте про Украину. Как в 2014 году вы остановили Новороссию, так теперь я прошу вас не допустить превращения Украины в Малороссию», — сказал действующий президент.

По словам Порошенко, если Украину возглавит неопытный новичок, для президента России Владимира Путина не составит труда переиграть его на дипломатическом и политическом фронтах. Стране нужен лидер, способный противостоять Путину и срывать его планы, рассуждает Порошенко. Этот человек должен уметь общаться с мировыми лидерами на одном языке и разбираться в «хитросплетениях» дипломатии, добавил действующий президент.

«За пять лет Путин не достиг ни одной своей стратегической цели по Украине. Пытался атаковать нас с фронта и подорвать с тыла. Ничего у него не получилось. Он жаждет реванша», — заявил Порошенко.