Почему Северная Корея закрывает свои посольства по всему миру Дипмиссии КНДР прекратили работу в Испании, Анголе и Уганде; возможно закрытие еще десятка

Северная Корея закрыла посольства в Уганде, Анголе и Испании. Официальная причина — финансовые сложности. Вскоре свою работу прекратит еще с десяток дипмиссий. Эксперты назвали это серьезной встряской внешней политики КНДР

Вид на здание посольства КНДР в Мадриде (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) приняла решение навсегда закрыть свое посольство в Мадриде, сообщила 1 ноября южнокорейская газета Korea Times со ссылкой на соответствующий документ. Согласно решению Пхеньяна, дипломатические и консульские функции в Испании возьмет на себя посольство в Италии.

А 30 октября государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о закрытии посольств КНДР в двух африканских странах — Анголе и Уганде. В предшествующие дни послы Северной Кореи в них нанесли прощальные визиты, сообщив властям о решении закрыть дипмиссии и передав «теплый привет» от Ким Чен Ына. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени в ответ поблагодарил за оказанную в прошлом помощь и вспомнил о встречах с покойным первым лидером КНДР Ким Ир Сеном, а президент Анголы Жоау Лоуренсу пожелал Северной Корее экономических успехов и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества.

РБК направил запрос в посольство КНДР в Москве.

Какие скандалы были связаны с посольством КНДР в Мадриде

Коммунистическая партия Испании заявила, что узнала о решении северокорейских властей закрыть посольство еще 26 октября. По ее информации, это обусловлено «невозможностью развития взаимовыгодных отношений с госучреждениями, коммерческими и культурными организациями из-за применения санкций, которые американские империалисты навязывают своим вассалам в ЕС и, соответственно, испанскому правительству».

Посольство КНДР в испанской столице было открыто относительно недавно, в 2013 году, однако уже в 2017-м посол Ким Хёк Чхоль был признан персоной нон грата и выслан; поводом стали проводимые Пхеньяном ядерные испытания и ракетные старты. После него представительство возглавлял временный поверенный в делах.

Бывший и.о. посла Северной Кореи в Кувейте Рю Хён У сказал порталу NK News, что решение закрыть посольство в Испании могло быть связано в том числе и с высылкой Кима. По словам Рю, после нее дипмиссия в Мадриде не приносила «ни политической, ни экономической практической пользы». С посольством КНДР в Мадриде связан и другой инцидент, произошедший в феврале 2019 года, незадолго до саммита 45-го президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое. В здание ворвалась группа из десяти человек, которые несколько часов удерживали ее сотрудников, вынесли компьютеры и другие носители информации. По данным испанского следствия, нападавшие, предположительно, американцы, участники организации «Свободный Чосон», которая выступает против северокорейского режима, пытались затем в Соединенных Штатах передать Федеральному бюро расследований украденные из посольства данные, возможно, касающиеся Ким Хёк Чхоля, сейчас ведущего переговорщика КНДР по ядерной проблематике.

В феврале 2023 года посольство КНДР в Испании выпустило заявление, в котором призвало испанское правительство приложить усилия, чтобы поскорее сгладить инцидент «на основе принципов самостоятельности и справедливости». «США следует официально просить прощения за инцидент с нападением на посольство КНДР в Испании и возместить убытки, а также арестовать и немедленно передать всех преступников», — говорилось в заявлении, опубликованном ЦТАК. В Компартии Испании также осудили местные власти за пассивность в вопросе экстрадиции нападавших на посольство и предположили, что нападение могло произойти с дозволения испанских спецслужб.

Какие еще посольства закрывает Северная Корея

По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», причиной закрытия африканских посольств, как и в случае с испанским, стали финансовые проблемы. Как отмечает агентство, несколько лет Ангола была одним из ключевых африканских источников твердой валюты для северокорейского режима, который поставлял туда рабочую силу. Но после очередного раунда санкций ООН в 2017 году местные власти разорвали контракты с северокорейской строительной компанией «Мансудэ» и предписали всем ее рабочим покинуть территорию страны.

27 октября японская газета «Ёмиури симбун» сообщила со ссылкой на северокорейские источники, что КНДР вскоре закроет и свое генеральное консульство в Гонконге. Издание также связывает это решение с экономическими сложностями и слишком высокой стоимостью жизни в регионе, из-за которых Пхеньяну стало сложно обеспечивать работу своей миссии в Гонконге. КНДР, по данным «Ёмиури симбун», проинформировала китайские власти о своих планах еще в середине октября, а функции консульства на себя может взять торговое представительство.

В целом, по информации издания, Пхеньян планирует закрыть больше дюжины дипломатических представительств (всего их сейчас у него около 50), как в Африке, так и в других частях света.

О чем говорит закрытие дипмиссий

Южнокорейское Министерство объединения, отвечающее за отношения с КНДР, связало волну закрытий с международными санкциями. По мнению ведомства, они сильно затрудняют получение твердой валюты, необходимой на содержание посольств. «Это может свидетельствовать о сложной экономической ситуации в Северной Корее, которой все труднее поддерживать даже минимальные дипломатические отношения с традиционно дружественными странами», — сказал «Рёнхап» чиновник министерства на условиях анонимности.

Совет Безопасности ООН ввел международные санкции против КНДР в 2006 году после первого в истории страны ядерного испытания. В следующие годы, по мере развития северокорейской ядерной и ракетной программы, санкции неоднократно расширялись. Сейчас в рамках санкций ООН: запрещен экспорт в КНДР оружия, военного оборудования, технологий двойного назначения, авиационного и ракетного топлива, природного газа, металлов, промышленного оборудования, транспортных средств и предметов роскоши;

импорт из КНДР угля, морепродуктов, текстильных изделий, электроприборов, дерева и других природных ресурсов;

заморожены активы многих северокорейских физических и юридических лиц;

ограничены поставки в КНДР нефти и нефтепродуктов;

северокорейским банкам запрещено открывать зарубежные филиалы;

установлен лимит на наем северокорейских рабочих. США, Австралия, Япония, Южная Корея и Европейский союз также ввели односторонние санкции против КНДР.

По данным южнокорейских властей, хотя КНДР поддерживает дипломатические отношения с 159 странами, по состоянию на начало октября у страны было всего 53 дипломатических миссии за рубежом, включая 47 посольств, три консульства и три представительства при различных организациях. С закрытием посольств в Уганде, Анголе и Испании, а также консульства в Гонконге их число снизится до 49.

Если же подтвердится информация «Ёмиури симбун», то снижение дипломатического присутствия КНДР будет еще более существенным — почти на 25%, отметил Чад О’Кэррол, аналитик и основатель портала NK News. По его мнению, такое развитие событий скажется не только на внешней политике Пхеньяна, но и на эффективности его усилий по обеспечению гуманитарной помощи стране, регулярно страдающей от нехватки продовольствия, а также на доходах от внешнеторговой деятельности, осуществляемой в обход санкционного режима.

По данным NK News, в ближайшее время КНДР проведет первую со времен пандемии ротацию дипломатов в своих крупнейших представительствах, включая посольство в Лондоне и постпредство при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Все это создает предпосылки для «одной из крупнейших за последние десятилетия встрясок внешней политики» Ким Чен Ына, резюмировал О’Кэррол.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в беседе с РБК призвал не торопиться с выводами, предположив, что КНДР может просто проводить оптимизацию. «Не стоит преувеличивать значение этого шага, представляя это так, будто в Северной Корее настолько все ужасно, что они закрыли посольство. Речь пока идет о странах, где северокорейское дипломатическое присутствие и так минимально: диаспоры нет, возможностей для политических и экономических связей нет. Зачем держать там людей?» — пояснил Асмолов. Комментируя сообщения о планах Пхеньяна закрыть около дюжины других посольств, эксперт напомнил, что нередко публикации в СМИ про Северную Корею оказываются преувеличенными и стоит исходить из официальной информации.