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Политика ,  
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Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

МИД обратился к Берлину с требованием признать геноцидом преступления нацистов во время блокады Ленинграда. В нескольких регионах России суды признали геноцидом убийства мирных жителей при оккупации
Жители Ленинграда разбирают завалы и тушат пожары после налетов гитлеровской авиации
Жители Ленинграда разбирают завалы и тушат пожары после налетов гитлеровской авиации (Фото: Борис Кудояров / РИА Новости)

Посольство России в Германии передало Берлину ноту с требованием признать блокаду Ленинграда геноцидом, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — сказано в документе (цитата по ТАСС).

По данным «РИА Новости», в немецкий МИД нота поступила 28 февраля.

РБК направил запрос в посольство России в Германии и в посольство Германии в России.

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МИД России приводил данные Генеральной прокуратуры, согласно которым за время оккупации советской территории немецкими захватчиками с июля 1941-го по август 1944-го почти 14 млн граждан СССР погибли от рук нацистов, были угнаны в Германию или заморены голодом. В частности, при блокаде Ленинграда погибли более 1 млн человек — это половина населения города на тот момент.

Суды нескольких российских регионов в последние годы признали убийства жителей Советского Союза нацистами в годы войны геноцидом — например, такие решения были приняты в Калининградской, Белгородской, Курской, Воронежской областях и других субъектах. В 2022-м геноцидом блокаду Ленинграда признал суд в Санкт-Петербурге.

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Год назад депутаты Госдумы приняли заявление о геноциде народов СССР Германией и ее союзниками в годы Великой Отечественной войны. В документе парламентарии призвали «дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности» со стороны властей Германии и ее вооруженных сил в 1941–1945 годах. Депутаты обвинили Берлин в попытке продвигать «ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР» (в России приравнивание друг к другу целей и идей Советского Союза и Германии во время Второй мировой войны запрещено) и в уклонении от «увековечивания памяти мирных советских граждан».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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