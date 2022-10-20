Суд Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом
Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом, говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.
Судья постановила, что блокада Ленинграда является военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза.
В решении она уточнила, что блокаду осуществляли «оккупационные войска и войска Германии, их пособники — вооруженные подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов, — в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года».
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