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Суд в Калининграде признал геноцидом действия нацистов во время войны

Суд Калининграда: действия нацистов в годы Великой Отечественной были геноцидом
Освобождение города Кенигсберг 9 апреля 1945 года
Освобождение города Кенигсберг 9 апреля 1945 года (Фото: Сергей Косырев / РИА Новости)

Калининградский областной суд признал преступления нацистов, совершенные на территории Восточной Пруссии, геноцидом народа СССР, сообщила пресс-служба суда.

«Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками во время Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов в отношении насильно перемещенных мирных советских граждан и военнопленных <...> военными преступлениями и преступлениями против человечности, <...> геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза», — говорится в решении суда.

Территории современной Калининградской области ранее входили в состав Германии как часть Восточной Пруссии. После Второй мировой войны большая часть провинции перешла Польше, а часть территории с Кенигсбергом (ныне Калининград) — СССР и впоследствии России. Регион получил свое нынешнее наименование в 1946 году.

В суде указали, что за годы войны на территории Восточной Пруссии находились 672 623 незаконно угнанных мирных советских граждан и военнопленных. Из них около 114 тыс. были уничтожены, 212 тыс. — привлечены на принудительные работы.

Дело о геноциде народа СССР поступило в суд 13 октября, его подала прокуратура региона. В пресс-службе уточнили, что прокурор обратился с заявлением в интересах России и бывших военнопленных и их потомков.

В ЛНР решили признать геноцидом действия нацистов во время войны
Политика
Фото:ТАСС

Ранее в российские суды уже поступали дела о признании преступлений нацистов геноцидом. В августе Волгоградский областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских оккупантов в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области. В сентябре заявление в Верховный суд ЛНР отправила прокуратура республики. Она попросила признать геноцидом действия гитлеровцев на Луганщине.

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Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения СССР во время войны важен, так как во время Нюрнбергского процесса «невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде».

Теги
Калининград геноцид СССР нацисты Великая Отечественная война
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