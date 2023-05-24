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Политика ,  
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Суд в Воронеже признал геноцидом убийства нацистами во время войны

Суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в 1942 и 1943 годах
Воронеж, 1943 г.
Воронеж, 1943 г. (Фото: Олег Кнорринг / РИА Новости)

Воронежский областной суд признал геноцидом преступления во время оккупации региона нацистами в 1942 и 1943 годах, сообщает «РИА Новости».

Суд решил удовлетворить заявление прокурора региона о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР убийства, совершенные в 1942–1943 годах оккупантами.

Преступления были совершены в отношении не менее чем 274 983 советских граждан — как мирных жителей, так и военнопленных красноармейцев, отметил суд.

Прокуратура региона заявляла, что годы оккупации сопровождались «насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения городов и сел, которые подвергались уничтожению в сети концлагерей путем обескровливания, смертельных инъекций, расстрелов, сожжения и иными способами».

Суд заслушал экспертов, изучающих период оккупации Воронежской области, а также очевидцев — бывших узников концлагерей.

В марте депутаты Госдумы приняли заявление о геноциде народов СССР Германией и ее союзниками в годы Великой Отечественной войны. В тексте говорилось, что Госдума «признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза». Парламентарии учитывали Устав ООН, приговор Нюрнбергского трибунала, Конвенцию о предупреждении геноцида и Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям.

Президент Владимир Путин говорил, что вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения СССР во время войны важен, так как во время Нюрнбергского процесса «невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде».

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Теги
Воронежская область Воронеж геноцид Великая Отечественная война

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