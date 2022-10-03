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Прокуратура оценила ущерб от блокады Ленинграда в более ₽35 трлн

Прокурор Мельник: ущерб от блокады Ленинграда составил более ₽35 трлн
Оценка ущерба выросла более чем в 60 раз. Общее число жертв блокады Ленинграда составило не менее 1 093 842 человек
На улице Ленинграда после налета фашистской авиации
На улице Ленинграда после налета фашистской авиации (Фото: Борис Кудояров / РИА Новости)

Ущерб Ленинграду от военной блокады во время Великой Отечественной войны оценивается в более 35 трлн руб., сообщил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

«Прокуратуре города удалось определить актуальный на сегодняшний день размер ущерба, причиненного оккупационными властями нацистской Германии и их пособниками Ленинграду и его жителям в период его блокады, который составил более 35 трлн руб. по текущему курсу», — сказал он на заседании суда.

Изначально в заявлении была указана сумма ущерба в 530,7 млрд руб., теперь ее пересмотрели, уточнили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Теперь ущерб оценивается 35,3 трлн руб.

Генпрокуратура потребовала признать геноцидом блокаду Ленинграда
Общество
Здание Генеральной прокуратуры

Общее число жертв блокады Ленинграда составило не менее 1 093 842 человек, сообщила пресс-служба судов.

Судебное заседание состоялось по иску Генпрокуратуры. В начале сентября она подала заявление в суд Петербурга с требованием признать блокаду Ленинграда «военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа». Иск направлен для защиты национальных интересов, а также прав и интересов жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также для «доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны», пояснили в Генпрокуратуре.

Как считает Следственный комитет, блокада Ленинграда «не была вызвана военной необходимостью с целью дальнейшей его оккупации». «Этот план уничтожения голодом был частью общей разработанной Гитлером и его военачальниками концепции «войны на уничтожение», — заявили в ведомстве. По его данным, о намерении реализовать этот план говорит, в частности, выбор целей для бомбежки Ленинграда: первыми в сентябре 1941 года пострадали продовольственные Бадаевские склады, под постоянными бомбежками находилась «Дорога жизни», по которой в город доставлялось снабжение.

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