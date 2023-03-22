Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР фашистской Германией

Депутаты решили «дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности», совершенных гитлеровской Германией в 1941–1945 годах. Упомянули в документе и военные действия на Украине, идущие с 2022 года

Вид на здание Государственной Думы (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Депутаты Госдумы приняли заявление о геноциде народов СССР Германией и ее союзниками в годы Великой Отечественной войны. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента, его одобрили единогласно.

В тексте проекта говорится, что Госдума «признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза». Парламентарии учитывали Устав ООН, приговор Нюрнбергского трибунала, Конвенцию о предупреждении геноцида и Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям.

Парламентарии заявляют, что «принципиально важно дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности» со стороны властей Германии и ее вооруженных сил, в том числе войск СС, в 1941–1945 годы и подразделений, сформированных на территориях Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и других государств. По мнению депутатов, причины и итоги Второй мировой войны «превращаются в инструмент геополитического противостояния».

Депутаты обвиняют власти современной Германии в попытке продвигать «ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР» (в России приравнивание друг к другу целей и идей Советского Союза и Германии во время Второй мировой войны запрещено) и в уклонении от «увековечивания памяти мирных советских граждан». Парламентарии назвали циничным принятый Германией «антиисторический русофобский акт», под которым они подразумевают резолюцию о признании бундестагом голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Российская сторона тогда назвала это решение искажением исторических фактов, заявив, что жертвами голодомора были «русские, украинцы, белорусы, казахи и представители других народов, населявших СССР».

Авторы документа затрагивают и военные действия на Украине, продолжающиеся с февраля 2022 года. По мнению депутатов, ответственность за эскалацию конфликта лежит на властях этой страны и тех, кто «снабжает его [Киев] смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, готов в реваншистском угаре бороться с Россией «до последнего украинского солдата».

Проект заявления подготовил комитет Госдумы по международным делам, документ был внесен в нижнюю палату 14 марта. О необходимости принять подобный закон прошлым летом говорила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко («Единая Россия»). Президент Владимир Путин заявил, что вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения СССР во время войны важен, так как во время Нюрнбергского процесса «невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде».