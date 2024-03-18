Как итоги президентских выборов повлияют на КПРФ, ЛДПР и «Новых людей»

Чем объясняются рекордные цифры явки, как результаты на выборах президента повлияют на российские партии и чем различаются итоги голосования в Москве и Санкт-Петербурге — в материале РБК

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Как был побит рекорд по явке

На впервые проходивших три дня выборах президента страны избиратели установили рекорд современной России по явке. В голосовании приняли участие 77,44% избирателей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. На предыдущих президентских выборах в 2018 году явка составила 67,54%, а самая высокая была в 2008 году — 69,81% избирателей. По мнению Памфиловой, электронное голосование — один из факторов, обеспечивший высокую явку.

Во всех регионах страны голосовать избиратели могли на участках, а в 29 из 89 регионов (включая Москву) была возможность отдать голос через систему дистанционного электронного голосования.

Голосование проходило на двух платформах — федеральной и московской, а голоса ДЭГ традиционно считались отдельно от результатов на участках. К окончанию выборов явка по федеральной платформе ДЭГ составляла 94%. Министр цифрового развития Максут Шадаев назвал такой показатель рекордным за все время использования системы. Всего в регионах (за исключением Москвы) онлайн проголосовали 4,41 млн избирателей.

К протоколу об итогах ДЭГ было приложено особое мнение члена комиссии ведущего референта аппарата фракции КПРФ в Госдуме Евгения Дроздова. Он заявил, что система онлайн-голосования несовершенна «как с технической и организационной точки зрения, так и с позиции интеграции ее применения в систему действующего законодательства». Дроздов заявил, что в ней отсутствует проверка отправленного и полученного голоса и она уязвима для вмешательства извне.

Рекордным по явке стало и голосование за рубежом. Как сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, по предварительным данным, в выборах приняли участие 372 779 человек. Она назвала это беспрецедентной цифрой.

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В отношении явки на этих выборах сложился неожиданный консенсус, ее повышали и власть, и оппозиция, правда, с разными целями, замечает первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. «Власть повышала явку среди лояльных граждан — за счет корпоративной мобилизации, привлечения пенсионеров и так далее. Оппозиция и ее сторонники решили, что на выборы нужно прийти, чтобы показать, что они есть, не пропали. Получалось, что с двух сторон повышали явку при полном антагонизме друг друга», — сказал Макаркин РБК.

Сторонники Алексея Навального призывали прийти на избирательные участки в их городах ровно в полдень 17 марта. В московской прокуратуре в первые дни голосования предупреждали, что призывы принять участие в «несогласованных массовых публичных мероприятиях» нарушают избирательное законодательство. Как минимум на десяти участках в Москве и на нескольких участках в Санкт-Петербурге корреспонденты РБК заметили образовавшиеся к полудню очереди в 20–30 человек.

«Если шли призывы прийти голосовать — за это похвалю. Я призывал прийти на выборы. Если оппозиция так считала, хорошо, молодцы», — прокомментировал стратегию оппозиции Владимир Путин в своем штабе в Гостином дворе, куда приехал поздним вечером после окончания голосования. По его оценке, акция эффекта не имела.

«Некоторые портили бюллетени — это плохо, они решили нагадить тем людям, которые пришли выполнить свой гражданский долг, это как минимум недемократично», — сказал он.

По данным ЦИК, на прошедших выборах был установлен рекорд по числу бюллетеней, признанных недействительными, — 1, 178 млн (по данным на 8 утра 18 марта). Это больше, чем на предыдущем трехдневном голосовании на выборах в Госдуму в 2021 году, тогда недействительными признали 1,171 млн бюллетеней. На выборах президента 2018 года было 791 тыс. недействительных бюллетеней.

За три дня голосования произошло несколько случаев порчи бюллетеней в урнах для голосования различными жидкостями. В Москве была арестована девушка, которая вылила жидкость в урну, в Екатеринбурге суд арестовал профессора Уральского федерального университета, которая попыталась испортить бюллетени зеленкой. В ходе этих акций безвозвратно пострадало более 200 бюллетеней. Большинство попыток испортить бюллетени предпринималось под давлением мошенников, сообщали региональные СМИ.

Выборы этого года проходили в условиях усилившихся обстрелов приграничных регионов, в основном Курской и Белгородской областей. Там практически ежедневно объявляли ракетную опасность. 12 и 13 марта на ряд регионов были совершены одни из самых массовых атак с использованием беспилотников.

Региональный эксперт Виталий Иванов полагает, что это могло оказать дополнительное влияние на ход выборов. «Естественно, в таких условиях люди будут голосовать за верховного главнокомандующего», — считает эксперт.

Лидеры по явке Явка побила рекорды в большинстве регионов страны. Самая высокая явка была в Чечне, где к 18:00 мск проголосовали 96,46% избирателей. Самая низкая — в Алтайском крае (51,65%). В Москве, по предварительным данным, явка превысила 66%, сообщил Мосгоризбирком. При этом 47,9% зарегистрированных в городе избирателей (3,666 млн человек) голосовали дистанционно. В Санкт-Петербурге на 18:00 мск явка составила 69,87% (онлайн-голосование в городе не проводилось).

Как распределение мест на выборах скажется на партиях

Рекордное количество избирателей — 75,8 млн человек (87,41%) — проголосовали за Владимира Путина. Вторым идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,3%), третьим — представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков (3,83%), четвертым — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,21%).

Путин лидирует как по числу голосов, поданных за него на участках, так и дистанционно — во всех 28 регионах через системы ДЭГ за него проголосовали 87,41% голосов. Из остальных кандидатов наиболее удачным онлайн-голосование оказалось для Владислава Даванкова — 6,28%. Следом идут Леонид Слуцкий — 3,75% и Николай Харитонов — 2,56%. Последнему в абсолютных числах ДЭГ принес лишь 112 тыс. голосов, что сравнимо с числом голосов, которые Путин получил только в одном Крыму (в республике 113 тыс. избирателей отдали голоса за действующего президента). В числе регионов, где Путин получил больше всего онлайн-голосов избирателей, — Московская (699 тыс.), Ростовская (317 тыс.) и Свердловская (250 тыс.) области.

Итоги дистанционного голосования в Москве были подведены спустя час после окончания приема голосов — таким образом, были подсчитаны голоса свыше 3,66 млн избирателей. По результатам ДЭГ, в столице Владимир Путин набрал 89,1% голосов. Владислав Даванков получил 4,4% онлайн-голосов, Николай Харитонов — 3,3%, Леонид Слуцкий — 3,2% голосов.

Всего в Москве (после обработки 100% протоколов) Путин набирает 85,13%. На втором месте — Даванков с 6,65% голосов, далее идут Харитонов (3,84%) и Слуцкий (2,83%). Это лучший результат Путина в столице. На выборах 2018 года он получил в столице 70,88% голосов, а в 2012 — 47,22%.

В Санкт-Петербурге после обработки 99,29% протоколов Путин набрал 81,65% голосов, Даванков — 7,01%. В отличие от Москвы в Петербурге Слуцкий обогнал Николая Харитонова, получив 5,13% против 3,49%. По сравнению с 2018 годом Путин также улучшил свой результат — в 2018 году он набрал в Санкт-Петербурге 75,01% голосов.

Тройка противостоящих президенту кандидатов представляла парламентские партии и не критиковала Владимира Путина, отмечает первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. Однако даже при такой «смиренной кампании» три неосновных кандидата активно конкурировали между собой за нишевый электорат, возникал вопрос о том, чья электоральная ниша может быть более значительной, добавляет эксперт. Кандидатам от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» нужно было провести кампанию так, чтобы, с одной стороны, «уж совсем не разочаровать» своих избирателей, а с другой — не создать оснований для претензий со стороны тех, кто занимается кампанией основного кандидата, добавляет Иванов.

Харитонов смог занять общее второе место благодаря ядерному электорату Коммунистической партии, считает политолог Иванов. «У партии огромная история, в глазах немалой части населения есть определенные заслуги. Это их вытаскивало раньше и продолжает вытаскивать сейчас», — полагает эксперт.

Кампанию КПРФ Макаркин назвал «крайне осторожной»: в отличии от 2018 года, когда КПРФ выдвинула Павла Грудинина, сейчас кандидатом стал кандидат спокойный, неконфликтный.

Даванков в основном ориентировался на «модернистский» электорат из крупных городов, отмечает первый вице-президент «Центра политических технологий». При этом он — единственный, у кого в рамках предвыборных «месседжей» прозвучало слово «мир», добавляет Макаркин (в предвыборной программе Даванкова говорилось, что кандидат за «мир и переговоры. Но на наших условиях, а не откате назад»). Это могло помочь ему получить голоса тех, кто в январе-феврале собирался голосовать за занимавшего антивоенную позицию Бориса Надеждина, которому ЦИК в итоге отказал в регистрации, считает эксперт.

Ставка Леонида Слуцкого, позиционировавшего себя как преемника скончавшегося в апреле 2022 года Владимира Жириновского, не сработала. «Слуцкий старался дать электорату ЛДПР то, что он хочет, к чему он привык, — отмечает Иванов. — Но Слуцкий не Жириновский. У него другой темперамент, характер, психика, устраивать яркие истерики, как покойный Жириновский, он не может».

По мнению Макаркина, лидер ЛДПР попытался работать с так называемыми «рассерженными патриотами», однако для этой аудитории он так и остался чужим.

Еще одна парламентская партия — «Справедливая Россия — За правду» — второй раз подряд не стала выставлять кандидата на выборах, объявив, что поддержит Владимира Путина. Отвечая на вопрос о том, насколько сильно это может повредить имиджу партии, Виталий Иванов отметил, что «то, что лежит на земле, упасть не может». «С другой стороны, еще после прошлой избирательной кампании, когда они первый раз не выставили кандидата, им предсказывали, что они будут жить недолго и плохо. А они до сих пор живы, и мы до сих пор их обсуждаем. Значит все не так линейно и свидетельство о политической смерти выписывать рано», — заключил эксперт.

Президентские выборы — возможность для партии напомнить о себе, и отсутствие кандидата — не очень хорошо для нее, считает Макаркин. «Надежда «Справедливой России» здесь одна — на то, что у нас мало партийных брендов. А они все-таки бренд. Более слабый, чем КПРФ и ЛДПР, но все-таки бренд. И надежда у них на то, что за них, как за бренд, проголосуют», — добавил он.

Отсутствие кандидата-справедливоросса может плохо сказаться на имидже партии в глазах избирателей, согласен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «С другой стороны, с точки зрения аппаратной выживаемости, «Справедливая Россия» была сильна несубъектностью. Никогда ни на чем не настаивала, была пластична и гибка. Не всегда задачи выживания напрямую связаны с задачами экспансии», — пояснил политолог.