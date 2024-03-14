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Прокуратура предупредила о наказании за несогласованные акции на выборах

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Выборы президента России
Участие в «несогласованных массовых публичных мероприятиях» на избирательных участках нарушает законодательство, предупредили в московской прокуратуре
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Призывы к гражданам России в день выборов президента 17 марта явиться на избирательные участки одновременно и принять участие в «несогласованных массовых публичных мероприятиях» нарушают избирательное законодательство, предупредили в московской прокуратуре.

В ведомстве заявили, что подобные призывы были обнаружены в ходе мониторинга сети интернет. «Обращаем внимание, что ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее с таким призывом выступили соратники оппозиционера Алексея Навального.

В прокуратуре отметили, что данные действия «могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий», в связи с чем за их совершение грозит уголовная ответственность по ст. 141 УК России («воспрепятствование осуществлению избирательных прав», предусматривает до четырех лет лишения свободы).

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Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В них примут участие четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец) и выдвинутые парламентскими партиями депутаты Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Вячеслав Даванков («Новые люди»).

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сегодня заявила о готовности избирательной системы страны к выборам президента. По ее словам, всего будет работать свыше 94 тыс. избирательных участков. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
прокуратура Москвы голосование выборы президента России
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