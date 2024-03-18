Как в России прошло голосование на выборах президента. Фоторепортаж
В России завершились выборы президента: участки для голосования прекратили работу, последними они закрылись в Калининградской области — в 21:00 мск. Как проходило голосование — в фоторепортаже РБК.
Все, что нужно знать об итогах выборов — читайте в материале РБК «Выборы президента России. Главное».
На фото: голосование на избирательном участке в городе Видное, Московская область.
Выборы президента России прошли 15–17 марта 2024 года. Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя трехдневный формат, заявила, что впервые его стали использовать в пандемию, но он «пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ».
На фото: избиратели перед открытием участка № 323 в Южно-Сахалинске, Сахалинская область.
В выборах участвовало четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин как самовыдвиженец, Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
На фото: женщина участвует в выездном голосовании в Петропавловске-Камчатском, Камчатский край.
Первыми открылись избирательные участки в Камчатском крае и Чукотском автономном округе: они начали работу еще в 23:00 мск 14 марта. Ранее завершилось досрочное голосование: с 25 февраля отдать голос за кандидата можно было в труднодоступных местностях, а также в 42 субъектах, включая новые регионы.
На фото: мужчина на избирательном участке в Новосибирском государственном университете (НГУ), Новосибирск.
По итогам трех дней голосования явка (без учета дистанционного голосования) к 20:00 мск составила 74,22%. Это рекордный показатель в истории современной России. На президентских выборах в 2018 году итоговая явка составила 67,54%, в 2012-м — 65,34%, в 2008-м — 69,81%.
На фото: курсанты и сотрудники Морского государственного университета на президентских выборах во Владивостоке, Приморский край.
В 29 из 89 регионов, включая Москву, проголосовать можно было через систему дистанционного электронного голосования. Это первые президентские выборы с применением ДЭГ. Общая явка на онлайн-голосование (без Москвы) по состоянию на 20:00 мск составила 94%. В Москве таким образом отдали свои голоса 3,67 млн избирателей, большинство из них — 3,1 млн — в первый день голосования. В столице предварительная подача заявок на ДЭГ была не нужна.
Работа избирательного участка № 1148 в здании международного аэропорта «Красноярск».
На выборах президента в ряде регионов России произошло несколько попыток воспрепятствовать голосованию или работе избирательных участков. В первый день сообщалось о пяти случаях заливания жидкостей в урны для голосования. Так, в Москве завели дело на девушку, вылившую в урну с бюллетенями зеленку (на фото). 16 марта ее арестовали, ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье о воспрепятствовании голосованию.
Также урны с бюллетенями залили в Юго-Восточном и Северном микрорайонах Борисоглебска в Воронежской области. В Ростове и Карачаево-Черкесии нарушители вылили в урны чернила.
На фото: урна для бюллетеней на избирательном участке № 151 в Зеленограде после того, как пенсионерка вылила туда зеленку.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала тех, кто портит бюллетени в урнах, подонками. Во второй день голосования, Памфилова сообщила, что поджечь и залить жидкостями урны с бюллетенями попытались уже на 29 избирательных участках в 20 регионах России. В результате, по ее данным, были безвозвратно испорчены 214 бюллетеней.
Последствия поджога на избирательном участке в городе Мытищи, Московская область. 15 марта пенсионерка вылила бутылку с воспламеняющейся жидкостью на штору кабины, предназначенной для голосования, и подожгла ее. Следственным комитетом по Московской области возбуждено уголовное дело по воспрепятствованию работе избирательной комиссии (ч.2 ст.141 УК РФ)
Женщина отдает свой голос во время выездного голосования в поселке Омский, Омская область.
На фото: обвиняемый перед началом голосования на избирательном участке на территории следственного изолятора № 1 в Забайкальском крае.
Явка на российских президентских выборах среди граждан, содержащихся в следственных изоляторах в Москве, составила почти 100%, рассказал член Совета по правам человека Алексей Мельников. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, посетившей СИЗО «Бутырка» в дни голосования, большинство обвиняемых изъявили желание реализовать свое избирательное право, два человека голосовали впервые.
Избиратели после голосования на участке в поселке Паша Ленинградской области.
Монахини принимают участие в голосовании на выборах президента в Свято-Елисаветинском женском монастыре, Калининградская область.
На фото: избирательный участок № 1022 в здании планетария в Волгограде.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что «никакой большевистской замены» выборов на участках онлайн-голосованием «не предполагается и быть не может». «Они будут сосуществовать вместе», — сказала она.
На фото: сотрудница мобильной избирательной комиссии едет в трамвае в Москве.
Результаты голосования ЦИК должна окончательно определить не позднее 28 марта.
На фото: женщина опускает бюллетень в передвижную урну рядом с сотрудником службы безопасности в подвале жилого дома в городе Авдеевка, ДНР.
Избирательные участки в ДНР и ЛНР закрылись в воскресенье, 17 марта, в 15:00 «по соображениям безопасности», сообщали пресс-службы региональных избиркомов. В ДНР было открыто 626 избирательных участков и 55 временных, в том числе в Авдеевке. Во всех новых регионах было организовано досрочное голосование — таким образом в четырех субъектах проголосовали более 2 млн избирателей.
Голосование на выборах президента России на избирательном участке в Бахчисарае, Крым.
На фото: голосование на избирательном участке в Ростове-на-Дону.
Обеспечивали безопасность выборов 650 тыс. росгвардейцев. Они работали на 11 тыс. участков, сообщал заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев.
На фото: очередь перед избирательным участком в Академическом районе днем 17 марта, Москва.
В Москве, Санкт-Петербурге и нескольких других городах в воскресенье на некоторых участках появлялись очереди. К подобной форме протеста призывали Алексей Навальный и его сторонники.
На фото: избиратели получают бюллетени на избирательном участке в селе Ахмат-Юрт, Чеченская республика.
Самая высокая явка на участки по состоянию на 18:00 была в Чечне (96,46%), Кемеровской области (94,25%) и Тыве (94,05%).
На фото: жители Макеевки возле мобильного избирательного участка, расположенного в автобусе, в последний день президентских выборов, ДНР.
16 марта в Бердянске Запорожской области вблизи здания, где расположен один из избирательных участков, прогремел взрыв, сообщал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Была повреждена стена участка, уточнил он. На следующий день, 17 марта, в городе Каменка-Днепровская Запорожской области дроны атаковали избирательный участок, в результате здание загорелось.
Женщина во время голосования в поселке Октябрьский, Астраханская область.