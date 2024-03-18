Как в России прошло голосование на выборах президента. Фоторепортаж

В России завершились выборы президента: участки для голосования прекратили работу, последними они закрылись в Калининградской области — в 21:00 мск. Как проходило голосование — в фоторепортаже РБК.

Все, что нужно знать об итогах выборов — читайте в материале РБК «Выборы президента России. Главное».