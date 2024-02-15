Даванков от «Новых людей» выступил за «мир на наших условиях» на Украине

Даванков выступил за «мир и переговоры на наших условиях» по Украине

Кандидат от «Новых людей» Даванков считает, что в рамках решения украинского вопроса «в первую очередь должны быть переговоры», которые бы вели к тому, чтобы Россия «была независимой и сильной»

Владислав Даванков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков презентовал свою предвыборную программу, одним из пунктов которой значатся переговоры для решения украинского конфликта.

«Мир и переговоры. Но на наших условиях, а не откате назад», — говорится в программе на сайте кандидата.

Представляя ее на пресс-конференции, Даванков пояснил, что это программа «мирного развития». «Много раз мне задавали вопрос, какая моя позиция о том, что нужно делать. Я считаю, что в первую очередь должны быть переговоры. Но очень важно, чтобы эти переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной», — добавил он.

В целом программа кандидата от «Новых людей» включает 18 разделов. Это в том числе «Доступное здравоохранение», «Современное образование», «Равные права на самореализацию», «Экономическая политика», «Свободное общество», «Доступный туризм», «Творчество без запретов», «Справедливый суд и правоохранительная система» и другие.

В частности, в сфере здравоохранения Даванков предлагает дать возможность пациенту записаться на прием к частному врачу по полису ОМС, если в поликлинике он не может попасть на прием к узкому специалисту больше недели или нужного врача нет в штате; строить социальное жилье для медиков; развивать превентивную медицину.

В сфере образования он считает необходимым активнее привлекать предпринимателей к развитию школ, в том числе кружков и секций в них; расширить федеральную программу капитального ремонта студенческих общежитий; создать федеральную программу по борьбе с травлей и буллингом в школах.

Помимо этого, в числе предложений проведение «большой экономической амнистии» для осужденных по экономическим статьям, которые полностью возместили ущерб, возможность для граждан или депутатов местных законодательных органов избирать глав полиции и прокуроров регионов, введение ограничений для навязчивых преследователей, принятие закона о домашнем насилии, а также законодательный запрет эйджизма — ущемления прав людей старшего и пенсионного возраста при приеме на работу.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетене будет четыре кандидата: Владислав Даванков, который баллотируется от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал первый электоральный рейтинг кандидатов. Респондентов спрашивали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. В итоге 75% опрошенных отдали бы свой голос за Путина, 5% — за Даванкова, по 4% — за Слуцкого и Харитонова. Еще 8% затруднились с ответом, по 2% респондентов выбрали прийти и испортить бюллетень либо не прийти на выборы вовсе.