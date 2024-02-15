 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Даванков выступил за «мир и переговоры на наших условиях» по Украине

Даванков от «Новых людей» выступил за «мир на наших условиях» на Украине
Сюжет
Выборы президента России
Кандидат от «Новых людей» Даванков считает, что в рамках решения украинского вопроса «в первую очередь должны быть переговоры», которые бы вели к тому, чтобы Россия «была независимой и сильной»
Владислав Даванков
Владислав Даванков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков презентовал свою предвыборную программу, одним из пунктов которой значатся переговоры для решения украинского конфликта.

«Мир и переговоры. Но на наших условиях, а не откате назад», — говорится в программе на сайте кандидата.

Представляя ее на пресс-конференции, Даванков пояснил, что это программа «мирного развития». «Много раз мне задавали вопрос, какая моя позиция о том, что нужно делать. Я считаю, что в первую очередь должны быть переговоры. Но очень важно, чтобы эти переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной», — добавил он.

В целом программа кандидата от «Новых людей» включает 18 разделов. Это в том числе «Доступное здравоохранение», «Современное образование», «Равные права на самореализацию», «Экономическая политика», «Свободное общество», «Доступный туризм», «Творчество без запретов», «Справедливый суд и правоохранительная система» и другие.

ЦИК сняла Надеждина и оставила на выборах четырех кандидатов в президенты
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В частности, в сфере здравоохранения Даванков предлагает дать возможность пациенту записаться на прием к частному врачу по полису ОМС, если в поликлинике он не может попасть на прием к узкому специалисту больше недели или нужного врача нет в штате; строить социальное жилье для медиков; развивать превентивную медицину.

В сфере образования он считает необходимым активнее привлекать предпринимателей к развитию школ, в том числе кружков и секций в них; расширить федеральную программу капитального ремонта студенческих общежитий; создать федеральную программу по борьбе с травлей и буллингом в школах.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Помимо этого, в числе предложений проведение «большой экономической амнистии» для осужденных по экономическим статьям, которые полностью возместили ущерб, возможность для граждан или депутатов местных законодательных органов избирать глав полиции и прокуроров регионов, введение ограничений для навязчивых преследователей, принятие закона о домашнем насилии, а также законодательный запрет эйджизма — ущемления прав людей старшего и пенсионного возраста при приеме на работу.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетене будет четыре кандидата: Владислав Даванков, который баллотируется от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал первый электоральный рейтинг кандидатов. Респондентов спрашивали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. В итоге 75% опрошенных отдали бы свой голос за Путина, 5% — за Даванкова, по 4% — за Слуцкого и Харитонова. Еще 8% затруднились с ответом, по 2% респондентов выбрали прийти и испортить бюллетень либо не прийти на выборы вовсе.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
Владислав Даванков операция России на Украине Военная операция на Украине выборы президента России Новые люди
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
Материалы по теме
Путин отказался от участия в дебатах перед выборами
Политика
Как и где за рубежом пройдет голосование на выборах президента России
Политика
ЦИК показала, каким будет бюллетень на президентских выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 17:09
Тренер Рой Ходжсон попал в больницу во время тренировки «Кристал Пэлас» Спорт, 22:04
Даванков выступил за «мир и переговоры на наших условиях» по Украине Политика, 21:56
Путин назначил нового замглавы ФССП Политика, 21:50
Гол Радулова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом» Спорт, 21:39
WP назвала вывод украинских войск из Авдеевки вопросом времени Политика, 21:36
В ООН призвали прекратить удары после атаки ВСУ на Белгород Политика, 21:31
Инфраструктура Москвы, комфорт загорода: что предлагают ЖК Подмосковья РБК и ПИК, 21:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов-россиян Финансы, 21:17
Зеленский легализовал медицинский каннабис Политика, 21:16
Россиянка победила украинку и взяла бронзу на чемпионате Европы по борьбе Спорт, 21:09
Путин поддержал идею учредить госнаграду для трудовых династий Общество, 20:42
Неймар приступил к тренировкам в «Аль-Хиляле» после разрыва «крестов» Спорт, 20:41
MicroStrategy накопила биткоины на $10 млрд. На что ставит компания Крипто, 20:40
Число погибших при ударе по Белгороду выросло до семи Политика, 20:35