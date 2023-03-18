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Небензя перечислил условия для возобновления Россией зерновой сделки

Небензя: среди условий возобновления зерновой сделки — подключение Россельхозбанка к SWIFT
Киев ранее сообщил, что истекающая 18 марта зерновая сделка продлена на 120 дней. Постпредство России при ООН это опровергло, сославшись на письмо Небензи, в котором тот перечислил условия для возобновления сделки
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Утверждения о том, что зерновая сделка продлевается более чем на 60 дней, являются «преднамеренной манипуляцией». Об этом в Twitter заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Любые утверждения о том, что это продлевается более чем на 60 дней, являются намерением выдать желаемое за действительное или преднамеренной манипуляцией», — сказал Полянский.

Полянский также приложил письмо постпреда России при ООН Василия Небензи от 16 марта, в котором он перечислил, от чего будет зависеть продление сделки. Среди таких требований:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
  • снятие запрета на поставки в Россию сельхозтехники;
  • снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей;
  • возобновление работы аммиачного трубопровода Тольятти — Одесса;
  • разблокировка счетов российских компаний по производству удобрений.

«Рассмотрение дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки», — говорится в документе.

SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка с 14 июня 2022 года, однако в конце февраля в ЕС разъяснили, что банк имеет право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями, в том числе факс. Эксперты называли предложение нереализуемым.

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Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Соглашение включало две части — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие препятствий для экспорта российских удобрений. Срок действия соглашения истекает 18 марта.

14 марта Россия объявила о продлении действия зерновой сделки на 60 дней — до 18 мая. Однако министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 18 марта заявил, что сделку продлили на 120 дней. После этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия уведомила участников зерновой сделки о продлении соглашения именно на 60 дней. Дипломат также перерепостила из телеграм-канала «Дипломатический источник» документ от 13 марта, в котором российское посольство в Турции подчеркивает намерение страны продлить сделку до 18 мая.

Накануне Небензя на заседании Совбеза  говорил, что судьба соглашения будет зависеть от решения проблем с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции. Вторая часть сделки о помощи ООН в урегулировании вопроса, по словам дипломата, «не выполняется ни на йоту». У Запада есть два месяца, чтобы вывести из-под санкций операции, сопровождающие сельскохозяйственный экспорт из России, предупредил постпред.

К началу марта, по данным ООН, благодаря сделке с Украины вышли почти 780 судов с 23 млн т зерна. Киев предлагал продлить сделку сразу на год, а также добавить в соглашение порт Николаева.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ООН Зерновая сделка Россия Украина Военная операция на Украине
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