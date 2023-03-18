Небензя перечислил условия для возобновления Россией зерновой сделки

Киев ранее сообщил, что истекающая 18 марта зерновая сделка продлена на 120 дней. Постпредство России при ООН это опровергло, сославшись на письмо Небензи, в котором тот перечислил условия для возобновления сделки

Василий Небензя (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Утверждения о том, что зерновая сделка продлевается более чем на 60 дней, являются «преднамеренной манипуляцией». Об этом в Twitter заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Любые утверждения о том, что это продлевается более чем на 60 дней, являются намерением выдать желаемое за действительное или преднамеренной манипуляцией», — сказал Полянский.

Полянский также приложил письмо постпреда России при ООН Василия Небензи от 16 марта, в котором он перечислил, от чего будет зависеть продление сделки. Среди таких требований:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

снятие запрета на поставки в Россию сельхозтехники;

снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей;

возобновление работы аммиачного трубопровода Тольятти — Одесса;

разблокировка счетов российских компаний по производству удобрений.

«Рассмотрение дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки», — говорится в документе.

SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка с 14 июня 2022 года, однако в конце февраля в ЕС разъяснили, что банк имеет право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями, в том числе факс. Эксперты называли предложение нереализуемым.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Соглашение включало две части — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие препятствий для экспорта российских удобрений. Срок действия соглашения истекает 18 марта.

14 марта Россия объявила о продлении действия зерновой сделки на 60 дней — до 18 мая. Однако министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 18 марта заявил, что сделку продлили на 120 дней. После этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия уведомила участников зерновой сделки о продлении соглашения именно на 60 дней. Дипломат также перерепостила из телеграм-канала «Дипломатический источник» документ от 13 марта, в котором российское посольство в Турции подчеркивает намерение страны продлить сделку до 18 мая.

Накануне Небензя на заседании Совбеза говорил, что судьба соглашения будет зависеть от решения проблем с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции. Вторая часть сделки о помощи ООН в урегулировании вопроса, по словам дипломата, «не выполняется ни на йоту». У Запада есть два месяца, чтобы вывести из-под санкций операции, сопровождающие сельскохозяйственный экспорт из России, предупредил постпред.

К началу марта, по данным ООН, благодаря сделке с Украины вышли почти 780 судов с 23 млн т зерна. Киев предлагал продлить сделку сразу на год, а также добавить в соглашение порт Николаева.