МИД назвал «неотъемлемую часть» урегулирования на Украине

Мария Захарова: решить конфликт с Украиной можно, сняв все санкции и иски против России

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия готова к предложениям западных государств и Украины по дипломатическому урегулированию конфликта, но добиться решения конфликта можно, лишь сняв все санкции и иски в международных инстанциях с России, заявила представитель МИДа Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Она также коснулась темы предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским плана урегулирования конфликта. По ее мнению, его «формула мира» не имеет отношения к достижению мира на Украине.

«Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской «формулы» — добиться при помощи Запада капитуляции России», — сказала Захарова.

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