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В МИД Украины заявили о завершении конфликта только на условиях Киева

Кулеба: конфликт на Украине может завершиться только на условиях Зеленского

Конфликт на Украине может завершиться только на условиях, которые предлагал президент Владимир Зеленский. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, выступая на 11-й спецсессии Генассамблеи ООН.

«Три месяца назад президент Владимир Зеленский изложил наше видение обеспечения всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира на Украине», — сказал Кулеба, добавив, что каждый пункт предложенной Зеленским «формулы мира» может быть реализован, если многие государства также будут стремиться к завершению конфликта.

22 сентября Зеленский в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН перечислил условия для «формулы мира», которая состоит из пяти пунктов. Она предусматривает «наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», заявлял украинский лидер.

На саммите «Большой Двадцатки», который прошел в середине ноября, Зеленский представил десять условий «формулы мира». В нее, в частности, вошли радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Предложенную Зеленским «формулу мира» счел нереалистичной постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. 29 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет вести переговоры с Киевом на основе условий украинского президента. «Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки с повинной в международные трибуналы и т.п.», — сказал Лавров, отметив, что на таких условиях Россия «ни с кем разговаривать» не будет.

Теги
Персоны
Дмитрий Кулеба Владимир Зеленский Украина Генассамблея ООН

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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