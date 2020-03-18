Путин отменил для украинцев и белорусов экзамен по языку для гражданства

Теперь граждане Украины и Белоруссии, свободно владеющие русским, будут признаны его носителями, если докажут, что они или их родственники по прямой линии постоянно проживают или в прошлом постоянно проживали в России

Пограничная зона России и Белоруссии (Фото: Владимир Горовых / ТАСС )

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене экзамена для граждан Украины и Белоруссии для получения статуса носителей русского языка. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Решение, признать ли иностранцев или лиц без гражданства носителями русского языка, ранее принималось по итогам собеседования, проводившегося профильной комиссией. Приобретение этого статуса позволяет получить гражданство России в упрощенном порядке.

Согласно закону, граждане Украины и Белоруссии, свободно говорящие по-русски, могут быть признаны носителями языка при личной подаче заявления при наличии особых оснований — если они или их родственники по прямой линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали в России, на территории СССР или Российской империи в пределах нынешней российской государственной границы.

О том, что власти начали готовить соответствующий законопроект, в декабре 2019 года сообщил замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Он отмечал, что уровень знания языка в миграционных службах будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля во время приема личного заявления. По его словам, по упрощенной процедуре получить российское гражданство смогут более 172 тыс. украинцев и почти 32 тыс. белорусов, которые сейчас находятся на территории России с видом на жительство.