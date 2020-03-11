Совфед одобрил закон о гражданстве для украинцев без экзамена

Гражданам Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком и постоянно проживают на территории России, не нужно будет проходить собеседование для признания носителем языка. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации, говорится на сайте верхней палаты.

Кроме того, от собеседования будут освобождены те украинцы и белорусы, которые ранее проживали на территории России, на территории СССР или Российской империи (в пределах российской госграницы). Носителями языка без экзамена могут быть признаны также граждане Белоруссии и Украины, родственники которых по прямой восходящей линии проживают или ранее проживали на указанных территориях.

Соответствующие поправки внесли в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

Госдума одобрила этот закон 5 марта. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что с помощью этой меры депутаты надеются упростить процедуру получения гражданства и «избавить от бюрократической волокиты» тех граждан бывших советских республик, которые уже живут в России или связывают себя с ней.

Теперь документ должен подписать президент России. Он вступит в силу спустя 90 дней после подписания.