В МВД предложили упростить гражданство для украинцев и белорусов

Для граждан Украины и Белоруссии, свободно владеющих русским языком, могут упростить процедуру получения российского гражданства. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, передает «РИА Новости».
По его словам, власти готовят законопроект, который отменит собеседование для говорящих по-русски украинцев и белорусов. Уровень знаний языка в миграционных службах будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля при приеме личного заявления, сообщил Зубов.
Он отметил, что принятие законопроекта упростит процедуру получения российского гражданства больше чем для 172 тыс. украинцев и около 32 тыс. белорусов, которые сейчас находятся в России с видом на жительство.
С мая 2014 года, по словам Зубова, носителями русского языка были признаны свыше 80 тыс. человек, подавших документы на российское гражданство. Среди них насчитывалось 47 тыс. украинцев, более 800 белорусов.