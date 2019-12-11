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В МВД предложили упростить гражданство для украинцев и белорусов
Власти готовят законопроект, который отменит собеседование для свободно владеющих русским языком украинцев и белорусов, заявил заместитель главы МВД. Уровень языка будут фиксировать с помощью аудиоконтроля при подаче заявления
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Для граждан Украины и Белоруссии, свободно владеющих русским языком, могут упростить процедуру получения российского гражданства. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, передает «РИА Новости».

По его словам, власти готовят законопроект, который отменит собеседование для говорящих по-русски украинцев и белорусов. Уровень знаний языка в миграционных службах будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля при приеме личного заявления, сообщил Зубов.

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Он отметил, что принятие законопроекта упростит процедуру получения российского гражданства больше чем для 172 тыс. украинцев и около 32 тыс. белорусов, которые сейчас находятся в России с видом на жительство.

С мая 2014 года, по словам Зубова, носителями русского языка были признаны свыше 80 тыс. человек, подавших документы на российское гражданство. Среди них насчитывалось 47 тыс. украинцев, более 800 белорусов.

В проекте федерального бюджета на 2020–2022 годы, внесенном в Госдуму 30 сентября, власти планировали разрешить иностранцам, которые хотят получить российское гражданство, не отказываться от уже имеющегося. Отказ от другого гражданства не потребуется, если у России есть международный договор с другим государством или в силу не зависящих от соискателя причин.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: российское гражданство, русский язык, Украина, Белоруссия
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