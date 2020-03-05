Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена

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Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Так, закон предусматривает, что граждане Украины и Белоруссии могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали в России или на территории СССР или Российской империи (в пределах российской госграницы).

Также нижняя палата приняла инициативу, согласно которой в России будет введен единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке — до трех месяцев со дня подачи. В настоящий момент заявления могут рассматриваться по полгода.

«Мы упрощаем процедуру получения гражданства России и избавляем от бюрократической волокиты <...> тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией», — приводятся слова главы Госдумы Вячеслава Володина.