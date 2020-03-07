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Путин предложил давать гражданство «ценным» иностранцам в особом порядке

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин предложил предоставлять российское гражданство «особо ценным для Российской Федерации иностранным гражданам» в особом порядке. Соответствующие поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Путин предложил установить общий, упрощенный и особый порядки приема в гражданство России. «Особый порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов», — отмечается в сообщении.

В поручении говорится, что подобные случаи будут рассматриваться на комиссии по вопросам гражданства при президенте России. Решение будет принимать глава государства.

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Упрощенный порядок будут применять к иностранцам, которые приехали из стран, близких России в социальном и культурном отношении. Он также будет распространяться на людей, которые находятся в уязвимом положении, имеют «позитивные социальные связи» в России. Однако не предполагается предоставление гражданства в упрощенном порядке только по «экономическим» критериям, отметил Путин. Например, из-за квалификации и инвестиций.

В начале февраля правительство сообщило, что разрабатывает законопроект об упрощении процедуры получения гражданства. В пресс-службе кабмина рассказали «Коммерсанту», что хотят убрать пункт об отказе от имеющегося гражданства для получения российского паспорта. Проект направят в Госдуму после согласования с администрацией президента.

Теги: Владимир Путин, гражданство
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