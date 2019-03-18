Почти 20% россиян почувствовали улучшение жизни после присоединения Крыма

Почти 20% россиян почувствовали улучшение жизни после присоединения Крыма

Около 18% россиян считают, что присоединение Крыма к России положительно сказалось на жизни их семей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство респондентов (70%) не заметили изменений, а 9% заявили, что из-за Крыма их жизнь ухудшилась.

Пятая часть опрошенных (21%) назвала позитивным последствием возможность ездить отдыхать без пересечения границы. 5% респондентов отметили, что теперь им проще общаться с родней и друзьями. Еще 5% подчеркнули, что воссоединение территорий стало восстановлением исторической справедливости.

Среди негативных последствий присоединения Крыма опрошенные назвали санкции против России (4%), падение уровня жизни (4%), рост цен (3%), обострение внешнеполитической ситуации и конфликт с Украиной (по 2%). При этом 29% участников исследования не видят негативных сторон.