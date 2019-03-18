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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Почти 20% россиян почувствовали улучшение жизни после присоединения Крыма

Около 18% россиян считают, что присоединение Крыма к России положительно сказалось на жизни их семей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство респондентов (70%) не заметили изменений, а 9% заявили, что из-за Крыма их жизнь ухудшилась.

Пятая часть опрошенных (21%) назвала позитивным последствием возможность ездить отдыхать без пересечения границы. 5% респондентов отметили, что теперь им проще общаться с родней и друзьями. Еще 5% подчеркнули, что воссоединение территорий стало восстановлением исторической справедливости.

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9 вопросов про 5 лет: что Крым получил от присоединения к России

Среди негативных последствий присоединения Крыма опрошенные назвали санкции против России (4%), падение уровня жизни (4%), рост цен (3%), обострение внешнеполитической ситуации и конфликт с Украиной (по 2%). При этом 29% участников исследования не видят негативных сторон.

В целом положительно относятся к присоединению Крыма 88% опрошенных, а негативно — 8%.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 12 марта. В нем приняли участие 1600 респондентов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума.

Теги: ВЦИОМ, Опрос, Крым
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