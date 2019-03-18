Аксенов назвал Крым неприступной для Украины крепостью

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в интервью ТАСС, что полуостров «превращен в неприступную крепость», и безопасность жителей обеспечена в полном объеме.

«Никаких угроз для Крыма нет. <…> Министерство обороны создало надежный щит, согласно поручениям президента. Крым превращен в неприступную крепость, поэтому всем можно спать спокойно», — сказал он.

Аксенов пояснил, что на полуострове сосредоточена мощная группировка — корабли Черноморского флота, комплексы радиоэлектронной борьбы, противокорабельной и противовоздушной обороны. По его словам, «сейчас в одном только Крыму сил больше, чем у всей Украины». «Все закрыто наглухо», — отметил он.

Глава республики также добавил, что после решения усилить границу техническими средствами незаконных пересечений на границе нет. «Так что перешеек на границе с Украиной, сухопутная часть закрыта полностью, морская тоже надежно контролируется», — заключил он.