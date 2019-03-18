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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Глава УВЗ заявил о проблеме с отгрузкой техники для армии из-за роста НДС
Повышение НДС до 20% осложнило поставки техники для армии и заключение договоров для крупнейшего в России производителя танков и вагонов
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) осложнило исполнение гособоронзаказа и может привести к убыткам предприятия, заявил в интервью РБК гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Необходимо максимально быстро определиться по вопросам, связанным с НДС текущего года, потому что в контрактах у нас стоит НДС 18%, а налоговая принимает НДС в этом году 20%. Возникает коллизия. Ее нужно срочно разрешать, потому что это осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии», — рассказал Потапов.

«Мы будем выполнять те решения, которые будут приняты на законодательном уровне. Мы хотели бы не потерять при этом переходе», — добавил гендиректор Уралвагонзавода.

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С 1 января 2019 года ставка НДС в России выросла с 18 до 20%. Вне зависимости от условий и даты заключения договоров новая ставка применяется ко всем поставленным с 1 января товарам. «Если отгрузка товаров произошла в 2019 году, применяется ставка 20%. Ставка НДС, указанная в договоре, значения не имеет», — сообщили РБК в ФНС.

В общем случае по закону о госзакупках цена контракта является окончательной и неизменной в течение всего срока исполнения, подчеркивает управляющий партнер компании «УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. «Заключая договор, поставщик принимает на себя все риски, связанные в том числе и с повышением стоимости товара или услуги, например, из-за инфляции или повышения ставки НДС», — пояснил РБК партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.

Бремя убытков из-за роста НДС несут поставщики

В конце 2018 года о возможных потерях из-за повышения НДС предупредили исполнители госзаказа. Позднее, 27 декабря, был принят закон, который позволяет до 1 октября 2019 года изменять цены заключенных до повышения НДС контрактов в пределах увеличения ставки. Кроме того, Минфин позволил при согласии властей перезаключать крупные госконтракты сроком более трех лет и стоимостью выше 10 млрд руб. для федеральных нужд, 1 млрд руб. для региональных и 500 млн руб. для муниципальных.

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Но изменить цену контракта из-за повышения НДС возможно только по соглашению сторон, а не в одностороннем порядке, пояснил РБК руководитель аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки» Георгий Сухадольский. «Заказчик может отказаться вносить изменение в контракт, в том числе учитывая текущую судебную практику, согласно которой НДС считается полностью включенным в цену контракта, если из договора не следует обратное. Указанный вывод зачастую используется в кейсах, когда поставщик ошибочно исходил из того, что его товары не облагаются НДС или облагаются по пониженной налоговой ставке. Кроме того, при согласовании новой цены она не должна превышать пределы лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта», — пояснил РБК руководитель налоговой практики Vegas Lex Юрий Иванов.

Многим компаниям придется заплатить недостающую сумму по НДС за свой счет, так как повышение налога относится к коммерческим рискам исполнителя, констатировал Иванов.

Предвидя возможное изменение налоговых условий, некоторые компании могли указать в договоре, что НДС подлежит уплате в соответствии с действующей налоговой ставкой на дату поставки. «Также условия отдельных контрактов могут предусматривать возможность изменения цены в связи с изменением законодательства», — отметил юрист налоговой практики Vegas Lex Денис Кожевников.

Поставщики начали судиться

​Если договориться с заказчиком не удалось, а выполнить договор на изначальных условиях невозможно, стороны идут в суд. «Уже появились судебные прецеденты, где стороны ссылаются на повышение ставки НДС и рассматривают это как форс-мажор и основание для изменения договора», — рассказал Сухадольский.

«Судебные перспективы для поставщиков на текущую дату сложно назвать оптимистичными. Однако не стоит забывать, что в судебной практике немало случаев кардинального изменения позиции судов даже по устоявшимся подходам, в том числе и по взысканию НДС сверх цены договора, если НДС в нем был не указан. Соответственно, мы не исключаем появления положительных судебных решений, которые смогут изменить позицию заказчиков либо запустить лавину исков», — считает Иванов.

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По мнению экспертов, обращения в суд вряд ли будут массовыми, большинство компаний решит споры путем переговоров. «Обращение в суд бесперспективно, за исключением случаев, когда можно доказать, что исполнение договора приведет к убыткам компании и невозможно без повышения цены. В таком случае стоит побороться», — считает Кожевников. Обращаться в суд стоит, только если есть понимание, что компания сможет в дальнейшем работать с заказчиком, считает Сухадольский. «Нередко бывает так, что после суда получить новые контракты станет сложнее», — отметил он.

Авторы: Инна Сидоркова, Ольга Агеева
Теги: УВЗ, Александр Потапов, «Ростех», НДС
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