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National Interest назвал Су-35 «ночным кошмаром» для ВВС США
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National Interest назвал Су-35 «ночным кошмаром» для ВВС США
Политика, 11:09
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National Interest назвал Су-35 «ночным кошмаром» для ВВС США
Истребитель Су-35 (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российские истребители Су-35, поступившие на вооружение армии КНР, могут стать «причиной головной боли» и «худшим ночным кошмаром» для ВВС США в Азиатском регионе. Об этом сообщает журнал The National Interest (NI).

Отмечается, что Су-35 укрепят силы КНР в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, а также могут сыграть ключевую роль «в попытках китайцев покорить Тайвань». Также китайские ракеты дальнего действия PL-15 класса «воздух — воздух», которыми могут оснастить Су-35, можно применить для нападения на американские самолеты-дозаправщики или разведчики, такие как Boeing E-3 Sentry. Эти воздушные суда, как пишет NI, «имеют решающее значение для проведения операций над акваторией Тихого океана». Издание подчеркивает, что ракеты войдут в эксплуатацию до конца 2018 года.

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В мае The National Interest называло Су-35 «самым мощным» истребителем России, который может атаковать как воздушные, так и наземные цели. При этом издание отмечало, что в российских военных кругах сомневаются, стоит ли заменять Су-35 на истребитель пятого поколения Су-57.

Теги: Азия , Су-35 , ВВС США
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