«РБК-Украина»: европейцы приехали на переговоры в Женеве по просьбе Зеленского

Приезд европейцев на переговоры в Женеве объяснили просьбой Зеленского

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Представители четырех европейских стран прибыли в отель в Женеве, где проходили переговоры России, Украины и США по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на полученную от источника информацию сообщает издание «РБК-Украина».

«Президент обсуждал это с американцами, чтобы Европа была представлена», — пояснил собеседник издания. По его словам, после встречи украинская делегация проведет обсуждение с европейцами и доложит обо всем Зеленскому.

В отеле за ходом встречи наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее исключил их участие в обсуждении.

Как пишут «РИА Новости» и «Вести», глава прибывшей накануне делегации Великобритании советник по безопасности премьера страны Джонатан Пауэлл провел встречу с американскими участниками трехсторонних переговоров — спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом.

По словам источника РБК, трехсторонние переговоры были очень напряженными. Стороны договорились продолжить обсуждение завтра, 18 февраля.