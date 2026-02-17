Приезд европейцев на переговоры в Женеве объяснили просьбой Зеленского
Представители четырех европейских стран прибыли в отель в Женеве, где проходили переговоры России, Украины и США по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на полученную от источника информацию сообщает издание «РБК-Украина».
«Президент обсуждал это с американцами, чтобы Европа была представлена», — пояснил собеседник издания. По его словам, после встречи украинская делегация проведет обсуждение с европейцами и доложит обо всем Зеленскому.
В отеле за ходом встречи наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее исключил их участие в обсуждении.
Как пишут «РИА Новости» и «Вести», глава прибывшей накануне делегации Великобритании советник по безопасности премьера страны Джонатан Пауэлл провел встречу с американскими участниками трехсторонних переговоров — спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом.
По словам источника РБК, трехсторонние переговоры были очень напряженными. Стороны договорились продолжить обсуждение завтра, 18 февраля.
