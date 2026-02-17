В кулуарах переговоров в Женеве заметили наблюдателей от четырех стран

За переговорами по Украине в Женеве наблюдают представители четырех стран Европы

Фото: Екатерина Чеснокова / ТАСС

За мирными переговорами по Украине в Женеве непосредственно на месте наблюдают представители четырех европейских государств — Великобритании, Франции, Германии и Италии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Германия, Франция, Великобритания, Италия наблюдают за работой третьей переговорной сессии, которая проходит после двух первых, состоявшихся в Абу-Даби», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию также подтвердили источники ТАСС.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной начались 17 февраля в отеле InterContinental. Они продлятся два дня и пройдут в закрытом для журналистов режиме. Стороны обсудят более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в частности тему территорий.

Ранее «РИА Новости» и «Вести» написали, что накануне, 16 февраля, к месту встречи прибыла делегация Великобритании. По данным «РИА Новости», ее глава советник по безопасности премьера страны Джонатан Пауэлл уже провел встречу со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом. Они встретились за завтраком, передает телеканал «Вести».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что европейская сторона в переговорах участвовать не будет.