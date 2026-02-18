Зеленский и Умеров назвали темы переговоров в Женеве
Глава украинской делегации в Женеве, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что второй день переговоров России, Украины и США проходит в формате консультаций военной и политической групп.
«Работаем над уточнением параметров и механики обсуждаемых вчера решений. Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно», — написал он в телеграм-канале.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских».
По итогам первого дня переговоров Умеров рассказал, что встретился с представителями ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Швейцарии. «Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой», — уточнил он.
До этого секретарь СНБО сообщал, что обсуждения первого дня были сосредоточены на «механике возможных решений». Умеров также поблагодарил американскую сторону «за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе».
Накануне в Женеве начались двухдневные переговоры по украинскому урегулированию. За ходом встречи в первый день наблюдали представители четырех стран — Великобритании, Франции, Германии и Италии. Источник «РБК-Украина» объяснил их присутствие просьбой украинского лидера Владимира Зеленского. В Кремле ранее сообщали, что европейцев на переговорах не будет, а формат останется трехсторонним: Россия — США — Украина.
