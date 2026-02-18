Зеленский и Умеров назвали темы переговоров в Женеве

Зеленский: на переговорах в Женеве обсуждается в том числе обмен пленными

Стороны прорабатывают параметры решений в рамках военной и политической групп, а также обсуждают обмен пленными, сообщили глава украинской делегации и Зеленский. В среду, 18 февраля, начался второй день переговоров в Женеве

Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / РИА Новости

Глава украинской делегации в Женеве, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что второй день переговоров России, Украины и США проходит в формате консультаций военной и политической групп.

«Работаем над уточнением параметров и механики обсуждаемых вчера решений. Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно», — написал он в телеграм-канале.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских».

По итогам первого дня переговоров Умеров рассказал, что встретился с представителями ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Швейцарии. «Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой», — уточнил он.

До этого секретарь СНБО сообщал, что обсуждения первого дня были сосредоточены на «механике возможных решений». Умеров также поблагодарил американскую сторону «за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе».

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первые кадры с консультаций (Фото: rian_ru / Telegram) Фото: umerov_rustem / Telegram

Накануне в Женеве начались двухдневные переговоры по украинскому урегулированию. За ходом встречи в первый день наблюдали представители четырех стран — Великобритании, Франции, Германии и Италии. Источник «РБК-Украина» объяснил их присутствие просьбой украинского лидера Владимира Зеленского. В Кремле ранее сообщали, что европейцев на переговорах не будет, а формат останется трехсторонним: Россия — США — Украина.