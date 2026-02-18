 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
Умеров рассказал о контактах с европейцами в Женеве

Умеров: провел отдельную встречу с европейцами в Женеве
Переговоры России и Украины
Глава украинской делегации на трехсторонних переговорах в Женеве провел отдельную встречу с американцами и европейцами, синхронизировав с ними «подходы к дальнейшим шагам»

Глава украинской делегации на трехсторонних переговорах в Женеве, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что провел отдельную встречу с американцами и европейскими партнерами — Францией, Великобританией, Германией, Италией и Швейцарией.

По его словам, они обсудили итоги первого дня переговоров и «синхронизировали подходы к дальнейшим шагам». «Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой», — написал Умеров в телеграм-канале.

До этого секретарь СНБО сообщил, что после совместной части работу продолжили в группах, обсуждались «практические вопросы и механика возможных решений». Он поблагодарил американскую сторону «за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе».

«О результатах первого дня переговоров в Женеве будет доклад президенту Украины. Завтра с утра политическая и военная группы продолжат работу», — рассказал глава делегации.

Журналист Axios сообщил о «тупике» на переговорах в Женеве
Политика

За ходом трехсторонней встречи наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. В частности, в отель InterContinental, где проходят переговоры, прибыл советник британского премьера Кира Стармера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, который встретился со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом.

Источник «РБК-Украина» объяснил присутствие представителей четырех европейских стран просьбой украинского лидера Владимира Зеленского. В Кремле говорили, что европейцев на переговорах не будет, а формат останется трехсторонним: Россия — США — Украина.

17 февраля завершился первый день переговоров России, Украины и США, они продлились шесть часов и продолжатся 18 февраля. П словам источника РБК в переговорной группе, этот день был очень напряженным. Обсуждения велись в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Первые кадры с консультаций
Фото: umerov_rustem / Telegram
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции &laquo;Слуга народа&raquo; Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Первые кадры с консультаций
Фото: umerov_rustem / Telegram
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Первые кадры с консультаций
(Фото: rian_ru / Telegram)
Фото: umerov_rustem / Telegram

