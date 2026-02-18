Умеров рассказал о контактах с европейцами в Женеве

Умеров: провел отдельную встречу с европейцами в Женеве

Глава украинской делегации на трехсторонних переговорах в Женеве провел отдельную встречу с американцами и европейцами, синхронизировав с ними «подходы к дальнейшим шагам»

Глава украинской делегации на трехсторонних переговорах в Женеве, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что провел отдельную встречу с американцами и европейскими партнерами — Францией, Великобританией, Германией, Италией и Швейцарией.

По его словам, они обсудили итоги первого дня переговоров и «синхронизировали подходы к дальнейшим шагам». «Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой», — написал Умеров в телеграм-канале.

До этого секретарь СНБО сообщил, что после совместной части работу продолжили в группах, обсуждались «практические вопросы и механика возможных решений». Он поблагодарил американскую сторону «за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе».

«О результатах первого дня переговоров в Женеве будет доклад президенту Украины. Завтра с утра политическая и военная группы продолжат работу», — рассказал глава делегации.

За ходом трехсторонней встречи наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. В частности, в отель InterContinental, где проходят переговоры, прибыл советник британского премьера Кира Стармера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, который встретился со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом.

Источник «РБК-Украина» объяснил присутствие представителей четырех европейских стран просьбой украинского лидера Владимира Зеленского. В Кремле говорили, что европейцев на переговорах не будет, а формат останется трехсторонним: Россия — США — Украина.

17 февраля завершился первый день переговоров России, Украины и США, они продлились шесть часов и продолжатся 18 февраля. П словам источника РБК в переговорной группе, этот день был очень напряженным. Обсуждения велись в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.

