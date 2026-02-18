В Женеве начались встречи за закрытыми дверями по Украине

В Женеве начался второй день переговоров по Украине

Делегации России, Украины и США продолжают переговоры в Женеве, встречи начались за закрытыми дверями. По итогам первого дня Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», а Axios сообщил о «тупике»

Фото: Pierre Albouy / Reuters

В Женеве начался второй день нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Как сообщил РБК источник в переговорной группе, начались встречи за закрытыми дверями.

Они проходят в отеле InterContinental. Все три делегации — Украины, России и США, прибыли на место, уточнил источник.

Секретарь СНБО Украины, глава переговорной делегации Рустем Умеров сообщил, что во второй день переговоров будет идти работа «над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера». По его словам, «консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков».

Video

Первый этап завершился накануне, 17 февраля, он был закрыт для прессы. Обсуждения шли как в двустороннем, так и трехстороннем формате, источник РБК в российской переговорной группе назвал их «очень напряженными».

По их итогам спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», отметив, что представители России и Украины договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением. В то же время журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» на переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Axios, что поручил украинской делегации поднять вопрос организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Прежде Киев не раз предлагал двустороннюю встречу президентов, российская сторона обещала Зеленскому безопасность в случае визита в Москву на такие переговоры, но Украина от этой идеи отказывалась.

Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, также в нее входят начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы МИД Михаил Галузин.

Кремль ранее анонсировал, что в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих переговорах в ОАЭ, «включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального».