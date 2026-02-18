 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

В Женеве начался второй день переговоров по Украине

В Женеве начались встречи за закрытыми дверями по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Делегации России, Украины и США продолжают переговоры в Женеве, встречи начались за закрытыми дверями. По итогам первого дня Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», а Axios сообщил о «тупике»
Фото: Pierre Albouy / Reuters
Фото: Pierre Albouy / Reuters

В Женеве начался второй день нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Как сообщил РБК источник в переговорной группе, начались встречи за закрытыми дверями.

Они проходят в отеле InterContinental. Все три делегации — Украины, России и США, прибыли на место, уточнил источник.

Секретарь СНБО Украины, глава переговорной делегации Рустем Умеров сообщил, что во второй день переговоров будет идти работа «над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера». По его словам,  «консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков».

В Женеве начался второй день переговоров по Украине
Video

Первый этап завершился накануне, 17 февраля, он был закрыт для прессы. Обсуждения шли как в двустороннем, так и трехстороннем формате, источник РБК в российской переговорной группе назвал их «очень напряженными».

Axios сообщил о «тупике» на переговорах в Женеве из-за позиции России
Политика
Отель InterContinental, где проходят переговоры по Украине

По их итогам спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», отметив, что представители России и Украины договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением. В то же время журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» на переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Axios, что поручил украинской делегации поднять вопрос организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Прежде Киев не раз предлагал двустороннюю встречу президентов, российская сторона обещала Зеленскому безопасность в случае визита в Москву на такие переговоры, но Украина от этой идеи отказывалась.

Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, также в нее входят начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы МИД Михаил Галузин.

Кремль ранее анонсировал, что в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих переговорах в ОАЭ, «включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Теги
Персоны
Женева переговоры Украина США
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Материалы по теме
Захарова описала переговоры в Женеве словами «имеет большое значение»
Политика
Названо время начала второго дня переговоров в Женеве
Политика
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
В Татарстане при обрушении крыши склада «Магнит» пострадала женщина Общество, 12:37
Как быстро выучить английский язык, если нет времени: 15 простых идей Образование, 12:35
«Т-Технологии» планируют разместить облигации на Мосбирже на 500 млрд рублей Инвестиции, 12:34
Wildberries запустил площадку для продажи любых товаров Технологии и медиа, 12:34
Кремль счел преждевременной оценку переговоров в Женеве Политика, 12:24
Блогеру Логецкой дали 4 года колонии за мошенничество на ₽32 млн Общество, 12:24
«Золотой» стейблкоин от Tether впервые задействован для дивидендов Крипто, 12:21
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Американский судья на Олимпиаде поставил Петросян рекордно низкие оценки Спорт, 12:17
Верховный суд поддержал требования к Google на 91,5 квинтиллиона руб. Технологии и медиа, 12:15
В Минцифры описали порядок мер против Telegram Технологии и медиа, 12:13
Берлинале-2026: колониализм, телефонное мошенничество и геолокация рая Стиль, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Армия России заняла два села в Сумской и Запорожской областях Политика, 12:12
Минфин спрогнозировал 14 сделок IPO на российском рынке в 2026 году Инвестиции, 12:03