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Переговоры России и США ,  
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Ушаков раскрыл, как США назначат переговорщиков с Россией и Украиной

Ушаков: США выберут спецпредставителя для переговоров с Россией
Сюжет
Переговоры России и США
В переговорах с украинской и европейской сторонами будет участвовать Кит Келлог; переговорщик или их группа для России еще не определены, сказал Ушаков. Келлог ранее говорил, что контакты с Москвой будет поддерживать Уиткофф
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Для украинско-американских переговоров США выбрали спецпосланника президента Кита Келлога, для российско-американских переговоров будет назначен спецпредставитель или несколько, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, передает «РИА Новости».

«По Украине условились, что у них уже назначен посланник, господин Келлог. Но он будет вести контакты с украинцами и европейцами, а для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа специальных представителей. Нам об этом сообщат, мы доложим президенту, и президент назначит наших представителей, которые будут участвовать именно в этом двустороннем российско-американском диалоге», — объяснил Ушаков.

Сам Келлог ранее пояснял, что Вашингтон придерживается «двустороннего подхода» к мирным переговорам — это подразумевает отдельные контакты с Россией, Украиной и странами-союзниками. Он указывал, что он отвечает за украинское и европейское направления, а за российское, по его словам, ответственен спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Уиткофф был в числе тех, кто присутствовал на переговорах с Россией в Эр-Рияде.

По данным источников Reuters, Келлог вечером 18 февраля отправится в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал визит Келлога 20 февраля.

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Также участвовавший в саудовских переговорах глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что переговоры Москвы и Вашингтона по разрешению украинского конфликта начнутся с того, что обе стороны назначат представителей по этой теме. Он отметил, что нужно в ближайшее время начать «процесс по украинскому урегулированию».

Американский делегат, госсекретарь Марко Рубио отметил, что сторонам для разрешения конфликта придется пойти на уступки. «Мы должны сначала разрешить ситуацию на Украине таким образом, чтобы это было приемлемо для всех», — подчеркнул он.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Юрий Ушаков Кит Келлог Украина переговоры США
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Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
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Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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