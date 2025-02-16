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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Польши назвал переговорную тактику США по Украине нетипичной

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Военная операция на Украине
Тактику США раскрыл европейцам Кит Келлог. Ранее он говорил, что Вашингтон будет придерживаться двустороннего подхода — переговоров отдельно с Украиной и Россией. Также он допускал, что ЕС не будет представлен в мирном процессе
Радослав Сикорский и Кит Келллог во время панельной дискуссии &laquo;Мир через силу: план для Украины&raquo; на Мюнхенской конференции по безопасности, 15 февраля 2025&nbsp;г.
Радослав Сикорский и Кит Келллог во время панельной дискуссии «Мир через силу: план для Украины» на Мюнхенской конференции по безопасности, 15 февраля 2025 г. (Фото: Andreas Stroh / imago-images.de / Global Look Press)

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог представил европейским союзникам тактику Вашингтона на украинских переговорах, рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает RMF24.

«Генерал Кит Келлог лично представил мне и кругу европейских союзников тактику переговоров США. Я не буду ее здесь раскрывать. Она вызывает определенные надежды, она нетипична, но мы желаем им успеха», — сказал министр.

Келлог ранее говорил, что Вашингтон придерживается «двустороннего подхода» к мирным переговорам, который подразумевает отдельные контакты с Россией, Украиной и странами-союзниками. По его словам, сам он отвечает за украинское и европейское направление, а за российское — спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Ранее Уиткофф был посланником только по Ближнему Востоку, но по данным The New York Times, ему поручили наладить контакты с Москвой. Он принимал прямое участие в освобождении осужденного в России американца Марка Фогеля на этой неделе.

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Стив Уиткофф

Келлог заявил также, что Европа, возможно, физически не будет представлена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но пообещал учесть ее интересы. По его словам, США не хотят, чтобы процесс превратился «в дискуссию с большой группой людей».

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев должен обладать «лидерством» при решении, кто будет представлен за столом переговоров. Он указывал, что хотел бы видеть в числе участников урегулирования Европу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что, если Европа хочет «застолбить» место на переговорах по Украине, ей следует обратиться к США. Для Москвы Вашингтон — главный визави, отмечал он.

Трамп и президент Владимир Путин провели 12 февраля первые официальные переговоры по телефону. На следующей неделе должна состояться встреча двух сторон в Саудовской Аравии, но не на уровне лидеров. Украины на встрече не будет.

Politico со ссылкой на источники писало, что с американской стороны в переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и Уиткофф. С российской, по информации Bloomberg, будут помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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Польша Радослав Сикорский Украина Кит Келлог мирные переговоры
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Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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