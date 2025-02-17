Испания назвала четыре вопроса к развертыванию войск на Украине

Вопросы в том числе касаются того, какие страны направят войска и под каким флагом. Сейчас, отметил глава МИД Испании, никто не рассматривает возможность отправки войск на Украину

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Обсуждение развертывания зарубежных войск на Украине должно дать ответы на четыре вопроса, в том числе чьи военные будут в составе миссии и под каким флагом, заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, передает Financial Times (FT).

«В настоящее время никто не рассматривает возможность отправки войск на Украину. До мира еще очень далеко, и только по одной причине: Владимир Путин», — сказал глава МИДа.

В числе вопросов, которые нужно разрешить перед потенциальным размещением войск, он назвал следующие: «Какая миссия, кто будет входить в ее состав, под каким флагом и с каким мандатом?» Испания высказалась против участия в подобном развертывании, как и Польша.

В Париже 17 февраля прошла организованная президентом Франции Эмманюэлем Макроном встреча, на которой в том числе обсуждали грядущие двусторонние переговоры России и США в Саудовской Аравии (пройдут 18 февраля) и возможность направления войск на Украину в рамках мирного урегулирования. По данным FT, Франция предложила размещение военных за линией прекращения огня, а не на ней.

The Washington Post со ссылкой на источники также писала, что речь идет о развертывании войск не на линии боевого соприкосновения. По информации газеты, Европа может направить несколько бригад численностью 25–30 тыс. человек, из которых около 10 тыс. будут собраны Францией. О готовности направить своих военных на Украину также заявляла Великобритания.

Украине необходимо, чтобы Запад разместил в стране 100 тыс. миротворцев, заявил 13 февраля президент Владимир Зеленский. Ранее, в январе, он оценивал требуемое количество в 200 тыс. человек. По данным агентства Reuters, это число сопоставимо с общей численностью Вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год. При этом контингент численностью 5–7 тыс. человек Зеленский считает недостаточным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 февраля, комментируя обсуждение в Европе возможного размещения миротворцев на Украине, отметил, что предметных разговоров на эту тему пока не велось. Он также подчеркнул, что страны, обсуждающие эту инициативу, являются членами НАТО, что делает данный вопрос «очень сложным».