FT: между странами Европы возник раскол по вопросу об отправке войск на Украину

FT сообщила о расколе в Европе насчет отправки войск на Украину

Фото: София Гатилова / Reuters

На саммите лидеров европейских стран, который прошел накануне, 17 февраля, между ними возник раскол по вопросу об отправке военных на Украину. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным газеты, на встрече Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание направлять миротворцев на Украину. Незадолго до этого британский премьер Кир Стармер заявил о готовности Лондона отправить на Украину вооруженные силы для контроля за соблюдением мирного соглашения. Великобритания также принимала участие в саммите, хотя она не входит в Евросоюз, отмечает FT.

После саммита канцлер Германии Олаф Шольц назвал обсуждение вопроса о размещении войск на Украине «крайне неуместным», указав на то, что конфликт по-прежнему продолжается. «Эта дискуссия совершенно преждевременна, и сейчас неподходящее время для нее», — заявил он.

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