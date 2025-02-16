Порошенко назвал возможные сроки президентских выборов на Украине

Порошенко рассказал, что по информации из различных источников становится ясно, что президентские выборы на Украине пройдут в конце октября — вместе с парламентскими и местными

Пётр Порошенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Выборы президента на Украине могут состояться 26 октября этого года, заявил бывший глава государства Петр Порошенко в интервью «Цензор.нет».

По его словам, это основано на данных источников самого «Цензор.нет» и «Украинской правды» с Банковой, где находится офис президента Украины.

«По нашим источникам в правоохранительных органах. По нашим источникам в полиграфкомбинате «Украина», который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней. По нашим источникам в Центральной избирательной комиссии, которая начинает вносить изменения в реестр избирателей», — продолжил перечисление Порошенко.

Журналистка, которая общалась с ним, также добавила «источники в школах», где попросили найти избирательные урны.

«Поэтому я думаю, что выборы будут в конце года. К чему они должны быть привязаны? В конце года должны быть по Конституции выборы в парламент. Хотя они должны были быть два года назад. И в конце октября у нас должны быть местные выборы. Мечта властей — провести все выборы одновременно», — пояснил Порошенко.

В апреле прошлого года политик сообщал, что намерен участвовать в следующих президентских выборах на Украине. Сейчас он лидер партии «Европейская солидарность» и член Верховной рады.

13 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Порошенко. Помимо него в списке оказались бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Константин Жеваго и политик Виктор Медведчук.

Порошенко в интервью заявил, что санкции стали знаком начала избирательной кампании. По его словам, ограничения были введены президентом Украины Владимиром Зеленским потому, что он боится проиграть на выборах и пытается «убирать конкурентов или оппонентов». Порошенко считает, что Зеленский «ненавидит» его уже шесть лет — то есть с 2019 года, когда прошли последние президентские выборы, на которых действующий президент обошел Порошенко, на тот момент занимавшего пост главы государства с 2014 года.

Зеленский обвинил Порошенко в выводе из страны «миллиардов гривен» и сказал, что санкции с бывшего президента могут быть сняты, если тот вернет выведенные средства в бюджет, а их направят армии Украины.