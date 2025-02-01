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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

Келлог: Трамп может оказать давление на Россию и Украину для урегулирования
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп «знает, где надавить, где не давить», и может создать рычаги как для россиян, так и для украинцев, заявил Келлог. Спецпосланник республиканца уверен, что добиться прекращения огня возможно «в течение месяцев, а не лет»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

У команды президента США Дональда Трампа есть «надежный план» для прекращения боевых действий и начала переговоров России и Украины, заявил Fox News спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог.

США рассматривают возможность надавить не только на Москву, но и на Киев, а также выдвинуть позитивные инициативы для обеих сторон, сазал Келлог. «Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. <...> И это предоставляет президенту США рычаг давления, позволяющий завершить [конфликт]», — считает спецпосланник.

По мнению Келлога, добиться прекращения огня возможно «в течение месяцев, а не лет», это отвечает интересам не только обеих сторон, но и всего мира.

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Политика
Дональд Трамп

Отвечая на вопрос о возможных новых санкциях против России, Келлог заявил, что решение будет принимать Трамп.

Республиканец дал своему спецпредставителю 100 дней, чтобы добиться завершения конфликта. При этом, как отмечала The Wall Street Journal, «практически никто не верит», что это возможно. Политик заявил, что усилия США по достижению мирного соглашения находятся «в процессе». Еще до инаугурации 20 января советники предлагали ему несколько вариантов.

31 января Трамп заявил, что Вашингтон ведет «серьезные обсуждения» с Москвой об окончании военного конфликта, но не привел деталей. Кремль ранее отмечал, что Москва пока не получала от представителей команды Трампа предложений по урегулированию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кит Келлог Дональд Трамп США Украина прекращение огня
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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