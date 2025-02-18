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Политика ,  
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Ушаков ответил на данные о встрече Путина и Трампа на следующей неделе

Ушаков усомнился в возможности встречи Путина и Трампа на следующей неделе
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / АР / ТАСС)

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина вряд ли состоится на следующей неделе, заявил помощник Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с американской стороной в Эр-Рияде.

Он также отметил, что для ее организации нужна плотная работа Москвы и Вашингтона.

«Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», — сказал он в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

Ранее Bloomberg без ссылки на источник сообщил, что встреча делегаций США и России в Эр-Рияде может «проложить путь к встрече двух лидеров уже на следующей неделе». «Это вряд ли», — отреагировал Ушаков.

Он добавил, что на переговорах в Саудовской Аравии вопрос встречи президентов поднимался и стороны будут работать над тем, «чтобы создать условия для такой встречи».

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Ушаков добавил, что разговор с американской стороной был «серьезным», удалось затронуть «все вопросы», которые хотела российская сторона.

Москву на длившихся около 4,5 часов переговорах, помимо Ушакова, представлял глава МИДа Сергей Лавров, также в Эр-Рияде присутствует глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (на фотографиях из зала переговоров его нет). Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уотлц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

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Теги
Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп встреча президентов
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