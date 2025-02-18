Российско-американские переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа
Переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии продлились 4,5 часа, сообщает ТАСС.
Переговоры начались 18 февраля около 10:30 мск. Через 2,5 часа стороны сделали 15-минутный перерыв, еще через час состоялся ланч.
Материал дополняется
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
В Кремле раскрыли детали переговоров между Россией и США
Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео
Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской