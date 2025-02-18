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Военная операция на Украине ,  
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Россия и США завершили первую сессию переговоров

Россия и США завершили первую сессию переговоров в Эр-Рияде
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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Первая сессия переговоров завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу, сообщила Захарова. После него участники переговоров приступят к следующей сессии, она будет завершающей
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

Она также опубликовала фото российской и американской делегаций перед рабочим ланчем. После него участники переговоров приступят к следующей сессии, она будет завершающей.

Переговоры начались утром 18 февраля, спустя почти два часа в них был объявлен перерыв, после которого представители стран вернулись к дискуссиям.

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Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине.

Российскую сторону на переговорах представляют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, в переговорах участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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В американскую делегацию входят госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Также в переговорах участвуют представители принимающей стороны — Саудовской Аравии: глава МИДа Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Встреча проходит во дворце Дирия, одной из резиденций королевской семьи Саудовской Аравии.

На встрече обсуждаются урегулирование украинского кризиса и вопросы двусторонних отношений России и США. Киев заранее отказался признавать ее итоги.

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Мария Захарова переговоры Саудовская Аравия Эр-Рияд США
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официальный представитель МИД России
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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
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Марко Рубио

политик, госсекретарь США
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Стив Уиткофф

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Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
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