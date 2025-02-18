Россия и США завершили первую сессию переговоров в Эр-Рияде

Первая сессия переговоров завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу, сообщила Захарова. После него участники переговоров приступят к следующей сессии, она будет завершающей

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

Она также опубликовала фото российской и американской делегаций перед рабочим ланчем. После него участники переговоров приступят к следующей сессии, она будет завершающей.

Переговоры начались утром 18 февраля, спустя почти два часа в них был объявлен перерыв, после которого представители стран вернулись к дискуссиям.

Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине.

Российскую сторону на переговорах представляют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, в переговорах участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В американскую делегацию входят госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Также в переговорах участвуют представители принимающей стороны — Саудовской Аравии: глава МИДа Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Встреча проходит во дворце Дирия, одной из резиденций королевской семьи Саудовской Аравии.

На встрече обсуждаются урегулирование украинского кризиса и вопросы двусторонних отношений России и США. Киев заранее отказался признавать ее итоги.