На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили перерыв

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На встрече российской и американской делегаций в Эр-Рияде сделали перерыв, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. РБК ведет онлайн-трансляцию.

Стороны возобновят переговоры позднее, добавила дипломат.

Делегации России и США во вторник, 18 февраля, встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции.

Российскую сторону представляют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, в Эр-Рияд приехал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В переговорах также участвуют представители Саудовской Аравии — глава МИДа Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Встреча проходит во дворце Дирия, одной из резиденций королевской семьи Саудовской Аравии.