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Военная операция на Украине ,  
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Глава Rheinmetall заявил, что у Европы и Украины закончилось оружие

Глава Rheinmetall Паппергер: в Европе и на Украине не осталось оружия на складах
Сюжет
Военная операция на Украине
У европейцев и украинцев не осталось оружия на военных складах, заявил глава Rheinmetall. В НАТО признавали, что запасы блока истощены, а возможности не покрывают запросов Киева. Россия осуждает помощь Украине
Армин Паппергер
Армин Паппергер (Фото: David Hecker / Getty Images)

В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times (FT) в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«У европейцев и украинцев ничего нет на [оружейных] складах», — сказал он.

По мнению Паппергера, спрос на оружие в регионе останется высоким и после прекращения конфликта на Украине. Глава Rheinmetall связал это с угрозами президента США Дональда Трампа резко сократить военную поддержку Европы.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Rheinmetall — крупнейший военный подрядчик в Германии и оборонно-промышленный партнер Украины среди зарубежных компаний. В 2022 году концерн получил заказы примерно на €900 млн, в 2023-м — на €2,5 млрд. По итогам первого полугодия 2024-го компания отчиталась об увеличении заказов, росте продаж на треть, до €3,8 млрд, и повышении прибыли почти в два раза. С начала 2022 года акции Rheinmetall выросли в несколько раз.

США добиваются от Евросоюза повышения оборонных расходов. К этому же призывал генсек НАТО Марк Рютте (в альянс входит большинство европейских стран). Членам блока, по его мнению, придется увеличить расходы на оборону «значительно более 3%» ВВП. Трамп настаивает, чтобы союзники тратили 5% своего ВВП на оборону. Увеличение расходов должны согласовать на саммите НАТО в июне в Гааге.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце декабря заявила, что ЕС потратил на поддержку Украины €130 млрд ($134 млрд). По ее словам, Евросоюз поставил Киеву больше оружия, чем Соединенные Штаты, — 47 против 40% от всех переданных вооружений. НАТО, в свою очередь, заверяет, что поставило Украине 99% всей военной помощи. Россия осуждает военную поддержку Украины.

Истощение запасов оружия и боеприпасов у НАТО еще в июне 2023-го признавал его предыдущий генсек Йенс Столтенберг. Запросы Киева по оружию превышают возможности блока, говорил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Украинская сторона регулярно заявляет о нехватке вооружений и запрашивает дополнительную поддержку. Однако объемы поставок ситуацию на поле боя не изменят, считает Москва.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Евросоюз вооружения Военная операция на Украине Rheinmetall
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