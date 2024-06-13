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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил последствия обязательных поставок оружия НАТО Украине

Кремль исключил изменения на фронте из-за обязательных поставок оружия НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
НАТО регулярно отправляет оружие Украине, решение об обязательных поставках ничего не изменит, считают в Кремле. Ранее генсек альянса анонсировал эти меры, объяснив их необходимостью сделать «более надежной» помощь Киеву
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Страны — члены НАТО регулярно отправляют оружие Украине, решение об обязательных поставках «ничего не изменит», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли это что-то меняет, — сказал он (цитата по ТАСС). — Поставки из стран — членов НАТО и так регулярно идут на Украину».

России известно, что ряд стран — членов Североатлантического альянса «заявляли о своем нежелании» участвовать в обязательной помощи Киеву, добавил Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для всех стран — членов альянса и таким образом будут «более надежными». По его словам, ежегодная военная поддержка организации составляет €40 млрд с начала военной операции на Украине.

Столтенберг назвал победу Украины условием для ее вступления в НАТО
Политика
Фото:Иван Антипенко / Reuters
На прошлой неделе Столтенберг отказался от плана по созданию фонда помощи Киеву объемом $100 млрд и рассчитанного на пять лет и предложил сохранить тот же формат поддержки — €40 млрд ежегодно, писал Bloomberg. По данным агентства, причиной стало сопротивление со стороны нескольких членов альянса. Financial Times со ссылкой на источник сообщала о недовольстве украинской власти идеей о выделении $100 млрд. Как уточнил собеседник издания, эти деньги фактически не представляют собой отдельную сумму и дублируют имеющуюся помощь от членов НАТО.

Москва осуждает любую поддержку Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исхода. Комментируя инициативу Столтенберга об обязательных поставках оружия НАТО Украине, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что США «втягивают ЕС в прямое столкновение с Россией под флагом альянса».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина НАТО Йенс Столтенберг Дмитрий Песков

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