В Киеве заявили, что стали «пленниками» решения США о помощи Украине

Украина стала «пленницей» обсуждения выделения ей дополнительной помощи от США и находится в ситуации неопределенности, сказала вице-премьер Стефанишина. Она выразила надежду на принятие конгрессом решения выделить Киеву средства

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Из-за отсутствия военной помощи из США Украина оказалась в ситуации неопределенности и не может знать, что произойдет через две недели, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы сейчас оказались пленниками американского дискурса вокруг финансовой помощи в конгрессе. Фактически мы оказались в изменившейся реальности — реальности неопределенности. Раньше наши партнеры стояли плечом к плечу с военной поддержкой. <...> И сейчас в этом плане мы не знаем, что будет происходить даже через две недели. Это важная составляющая дестабилизации. Мы надеемся, что это скоро прекратится», — сказала Стефанишина.

В комментарии «Укринформу» она также отметила, что внесение понимания в вопрос о получении помощи от США является самым важным на данный момент. Она подчеркнула, что в ходе Мюнхенской конференции европейцы работали с американцами по этой проблеме, это было «усиление», которое должно способствовать принятию нужного решения в конгрессе США, на которое Украина очень надеется.

Вашингтон с осени не может принять решение по дополнительной помощи Киеву. Последний вариант американских законодателей предлагает пакет финансирования на сумму $95,3 млрд. Из них $60 млрд предлагается направить на поддержку Украины, $14,1 млрд — на помощь Израилю, $9,2 млрд — на гуманитарную помощь, $4,8 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сенат, контролируемый демократами, поддержал эту инициативу, но палата представителей, где большинство у республиканцев, выступает против. Спикер этой палаты Майк Джонсон отмечал, что документ не примут, если он не будет содержать средств на усиление охраны границы с Мексикой. До 28 февраля палата представителей ушла на перерыв.

Россия негативно относится к западной поддержке Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, это сделали западная и украинская стороны, и другие государства продолжают снабжать Украину оружием.