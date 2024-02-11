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Сенат США поддержал рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю

Сенаторы США поддержали рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю
Законопроект о выделении помощи в том числе Украине и Израилю прошел процедурное голосование в сенате США, теперь его должны принять в окончательном рассмотрении. Документ не предусматривает иммиграционной реформы

Американские сенаторы в ходе процедурного голосования поддержали законопроект о выделении средств для помощи Украине и Израилю, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN. 

Теперь предстоит окончательное рассмотрение инициативы. Речь идет о законопроекте, который предусматривает финансирование в размере $60 млрд для Украины, $14 млрд — Израилю, $9 млрд — на гуманитарную помощь, около $5 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе и т. д.

США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине и Израилю. Препятствием для этого было в том числе то, что финансирование поддержки партнеров Вашингтона увязывалось в предложенном президентом Джо Байденом законопроекте с выделением средств на обеспечение охраны границ.

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Рассматриваемый законопроект был предложен после того, как сенаторы-республиканцы заблокировали инициативу, которая помимо средств на помощь Украине и Израилю включала средства на усиление охраны границы США с Мексикой из-за наплыва мигрантов и ужесточение иммиграционной политики.

Текущий документ не предусматривает иммиграционную реформу, но включает все остальные пункты предыдущего законопроекта, в том числе выделение помощи Украине и Израилю (общая сумма ассигнований — $95 млрд). При этом изначально республиканцы настаивали на принятии мер по обеспечению безопасности на южной границе в обмен на помощь Украине и Израилю.

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Сенат США помощь Украина Израиль
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Сенат США поддержал проект помощи Украине и Израилю
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