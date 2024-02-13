 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Спикер республиканцев назвал условие рассмотрения проекта о помощи Киеву

Джонсон: палата представителей не рассмотрит помощь Украине без усиления границ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Палата представителей США, которую контролируют республиканцы, не станет рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю без положений об усилении охраны границы с Мексикой. Об этом говорится в распространенном заявлении спикера нижней палаты конгресса Майка Джонсона, которое приводит The New York Times.

«Республиканцы в палате представителей с самого начала дискуссий дали четко понять: любой так называемый законопроект о дополнительном финансировании должен в первую очередь учитывать, что национальная безопасность начинается с наших границ», — заявил спикер.

Джонсон также добавил, что, если сенат не внесет в законопроект изменения по вопросам пограничной политики, «палата представителей будет вынуждена прорабатывать собственные инициативы по этим важным вопросам».

Сенат США поддержал рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю
Политика
Фото:Nathan Howard / Reuters

США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине и Израилю. Законопроект, о котором идет речь, накануне прошел процедурное голосование в верхней палате конгресса, контролируемой демократами. Он предусматривает финансирование в размере $60 млрд для Украины, $14 млрд — для Израиля, $9 млрд — на гуманитарную помощь и около $5 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе. Общая сумма ассигнований — $95 млрд.

Положений о направлении средств на усиление границы США с Мексикой, которого добиваются республиканцы, в документе нет.

Законопроект предложили после того, как республиканцы в сенате заблокировали инициативу, которая помимо помощи Украине и Израилю предусматривала выделение средств на усиление охраны границы США с Мексикой из-за наплыва мигрантов. Представители партии настаивали, что закон дал бы главе государства излишние полномочия по защите мигрантов от депортации, а предложенные меры по снижению их потока недостаточны.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

CNN утверждал, что сделку отвергли после давления со стороны экс-президента США Дональда Трампа, который сделал вопрос границы центральной темой своей предвыборной кампании.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Украина США палата представителей США законопроект военная помощь Республиканская партия
Материалы по теме
Трамп призвал НАТО поднять траты на помощь Украине до уровня США
Политика
Сенат США поддержал рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю
Политика
Карлсон заявил о готовности Путина пойти на компромисс по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
Как лично проверить будущий ремонт и планировки в новой квартире РБК и ПИК, 09:02
Как и где за рубежом пройдет голосование на выборах президента России Политика, 09:00
Бортпроводник «Аэрофлота» подал в суд на СМИ за сообщения о наркотиках Технологии и медиа, 08:51
Российский вратарь Шестеркин впервые в сезоне НХЛ одержал сухую победу Спорт, 08:46
Спикер республиканцев назвал условие рассмотрения проекта о помощи Киеву Политика, 08:43
Как добиться погашения долгов зарубежных партнеров Pro, 08:37
Власти обсудили снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок Технологии и медиа, 08:30
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Новое брокерское приложение «Тинькофф» было удалено из App Store Инвестиции, 08:27
«Это последний шанс». Как проблемы с 737 MAX могут лишить Boeing клиентов Pro, 08:12
Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России Политика, 08:09
Минфин сообщил об идее упростить регистрацию бизнеса иностранцами Экономика, 08:00
Трамп призвал НАТО поднять траты на помощь Украине до уровня США Политика, 07:38
Сыграет ли Захарян против ПСЖ. Главные интриги 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 07:30
Силовиков проверят по делу о вымогательстве у отсудившего ₽25 млрд у IKEA Общество, 07:00