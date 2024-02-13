Спикер республиканцев назвал условие рассмотрения проекта о помощи Киеву

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Палата представителей США, которую контролируют республиканцы, не станет рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю без положений об усилении охраны границы с Мексикой. Об этом говорится в распространенном заявлении спикера нижней палаты конгресса Майка Джонсона, которое приводит The New York Times.

«Республиканцы в палате представителей с самого начала дискуссий дали четко понять: любой так называемый законопроект о дополнительном финансировании должен в первую очередь учитывать, что национальная безопасность начинается с наших границ», — заявил спикер.

Джонсон также добавил, что, если сенат не внесет в законопроект изменения по вопросам пограничной политики, «палата представителей будет вынуждена прорабатывать собственные инициативы по этим важным вопросам».

США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине и Израилю. Законопроект, о котором идет речь, накануне прошел процедурное голосование в верхней палате конгресса, контролируемой демократами. Он предусматривает финансирование в размере $60 млрд для Украины, $14 млрд — для Израиля, $9 млрд — на гуманитарную помощь и около $5 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе. Общая сумма ассигнований — $95 млрд.

Положений о направлении средств на усиление границы США с Мексикой, которого добиваются республиканцы, в документе нет.

Законопроект предложили после того, как республиканцы в сенате заблокировали инициативу, которая помимо помощи Украине и Израилю предусматривала выделение средств на усиление охраны границы США с Мексикой из-за наплыва мигрантов. Представители партии настаивали, что закон дал бы главе государства излишние полномочия по защите мигрантов от депортации, а предложенные меры по снижению их потока недостаточны.

CNN утверждал, что сделку отвергли после давления со стороны экс-президента США Дональда Трампа, который сделал вопрос границы центральной темой своей предвыборной кампании.