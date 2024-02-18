МИД Китая после переговоров с Украиной заявил о поддержке мирного решения

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности прошла встреча между министрами иностранных дел Китая и Украины — Ван И и Дмитрием Кулебой. Встреча состоялась по просьбе Киева, сказано на сайте китайского МИДа.

«Ван И изложил принципиальную позицию Китая по украинскому вопросу, подчеркнув, что Китай настаивает на политическом урегулировании острых вопросов, на достижении мира и продвижении переговоров, не разжигает огонь и не подливает масла в огонь, не пользуется возможностью нажиться и не продает летальное оружие сторонам конфликта», — говорится в сообщении на сайте МИД Китая по итогам встречи.

Кулеба в своем сообщении в Х (ранее Twitter) указал, что проинформировал китайского коллегу «о видении Украины относительно предстоящего глобального саммита мира в Швейцарии». В сообщении МИД Китая говорится, что глава украинского МИДа высоко оценил роль КНР в продвижении мирных усилий, в том числе высказанную год назад позицию страны по урегулированию.

Кроме того, министры обсуждали двусторонние отношения и торговлю. Китайская сторона выразила надежду на дальнейшее развитие отношений между Пекином и Киевом независимо от перемен международной обстановки, Украина подчеркнула готовность содействовать их развитию.

В январе Швейцария согласилась провести мирный саммит по Украине, как сообщала президент конфедерации Виола Амхерд, он должен пройти в этом году. Предполагается, что на нем будет обсуждаться предложенная Киевом «формула мира».

По данным Bloomberg, Украина настаивает на проведении саммита в марте, но он может быть отложен до апреля-мая из-за «безучастности» мировых лидеров. Агентство сообщало, что на встрече с Ван И Кулеба попытается убедить Китай принять участие в саммите. В Швейцарии выражали надежду, что КНР поможет в урегулировании благодаря прекрасным отношениям с Россией.

Глава российского МИДа Сергей Лавров сомневался в возможности посредничества Швейцарии в разрешении конфликта из-за «откровенно антироссийской позиции» Берна. Тем не менее Москва многократно заявляла о готовности к переговорам.