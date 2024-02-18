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Военная операция на Украине ,  
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МИД Китая после переговоров с Украиной заявил о поддержке мирного решения

Глава МИД Китая: выступаем за политическое урегулирование конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности прошла встреча между министрами иностранных дел Китая и Украины — Ван И и Дмитрием Кулебой. Встреча состоялась по просьбе Киева, сказано на сайте китайского МИДа.

«Ван И изложил принципиальную позицию Китая по украинскому вопросу, подчеркнув, что Китай настаивает на политическом урегулировании острых вопросов, на достижении мира и продвижении переговоров, не разжигает огонь и не подливает масла в огонь, не пользуется возможностью нажиться и не продает летальное оружие сторонам конфликта», — говорится в сообщении на сайте МИД Китая по итогам встречи.

Кулеба в своем сообщении в Х (ранее Twitter) указал, что проинформировал китайского коллегу «о видении Украины относительно предстоящего глобального саммита мира в Швейцарии». В сообщении МИД Китая говорится, что глава украинского МИДа высоко оценил роль КНР в продвижении мирных усилий, в том числе высказанную год назад позицию страны по урегулированию.

Кроме того, министры обсуждали двусторонние отношения и торговлю. Китайская сторона выразила надежду на дальнейшее развитие отношений между Пекином и Киевом независимо от перемен международной обстановки, Украина подчеркнула готовность содействовать их развитию.

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

В январе Швейцария согласилась провести мирный саммит по Украине, как сообщала президент конфедерации Виола Амхерд, он должен пройти в этом году. Предполагается, что на нем будет обсуждаться предложенная Киевом «формула мира».

По данным Bloomberg, Украина настаивает на проведении саммита в марте, но он может быть отложен до апреля-мая из-за «безучастности» мировых лидеров. Агентство сообщало, что на встрече с Ван И Кулеба попытается убедить Китай принять участие в саммите. В Швейцарии выражали надежду, что КНР поможет в урегулировании благодаря прекрасным отношениям с Россией.

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Глава российского МИДа Сергей Лавров сомневался в возможности посредничества Швейцарии в разрешении конфликта из-за «откровенно антироссийской позиции» Берна. Тем не менее Москва многократно заявляла о готовности к переговорам.

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Теги
Китай Украина Дмитрий Кулеба Ван И
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